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Elvir Koljic și-a găsit echipă după despărțirea de Rapid! ”Dragonul” va fi coleg cu un alt alb-vișiniu

Daniel Işvanca Publicat: 24 iulie 2026, 16:55

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Elvir Koljic și-a găsit echipă după despărțirea de Rapid! ”Dragonul” va fi coleg cu un alt alb-vișiniu

Elvir Koljic / Sportpictures

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La trei săptămâni de la despărțirea de Rapid București, Elvir Koljic este gata de o nouă provocare. Atacantul care a îmbrăcat tricoul giuleștenilor a bătut palma cu o echipă din străinătate, acolo unde va fi coleg cu un alt jucător plecat de la gruparea alb-vișinie.

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Iraklis Salonic este echipa unde va ajunge atacantul în vârstă de 31 de ani. Tot aici s-a transferat și Jakub Hromada, dar și Yohan Roche, fostul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.

Elvir Koljic semnează cu Iraklis Salonic

Elvir Koljic și-a luat ”la revedere” de la fotbalul românesc și este gata să înceapă o nouă aventură în străinătate. Atacantul plecat de la Rapid și care a îmbrăcat și tricoul Universității Craiova va ajunge la Iraklis Salonic, anunță gsp.ro.

Acolo, atacantul cotat de Transfermarkt la 650.000 de euro va fi coleg cu Jakub Hromada, plecat și el de la Rapid București, dar și Yohan Roche, cel care a îmbrăcat tricoul Petrolului.

Denis Ciobotariu s-a aflat și el pe lista antrenorului Walter Mazzarri, însă stoperul român nu a dat curs ofertei venite de la Iraklis. NK Kljuc (2013-2014), NK Triglav (2014-2015), FK Krupa (2014-2016, 2017-2018 si 2018-2019), Lech Poznan (2017-2018) si Universitatea Craiova (2018-2025) sunt echipele pentru care a mai evoluat Elvir Koljic.

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