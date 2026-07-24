Răsturnare de situaţie: ultima decizie luată de Denis Drăguş, aşteptat de Gigi Becali la FCSB

Turcii au dezvăluit ultima decizie luată de Denis Drăguş (27 de ani). Atacantul român este dorit de Gigi Becali la FCSB, transferul său fiind marea dorinţă a patronului roş-albaştrilor.

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După ce s-a zvonit că are mari şanse să plece de la Trabzonspor în această vară, Denis Drăguş ar fi luat decizia de a continua la echipa cu care mai are contract până în 2027.

Ultima decizie luată de Denis Drăguş: vrea să rămână la Trabzonspor

Turcii au dezvăluit că Denis Drăguş a refuzat toate ofertele primite în această vară, fiind dornic să continue la Trabzonspor. Atacantul român a plecat în cantonament în Austria alături de echipa sa, sperând să-l convingă pe antrenorul Fatih Tekke să-l păstreze în lot, pentru noul sezon.

„Denis Drăguș nu ia în calcul să plece de la Trabzonspor. A refuzat toate ofertele pentru a rămâne la Trabzonspor”, a anunţat presa din Turcia, despre situaţia lui Denis Drăguş.

Zilele trecute a apărut şi informaţia conform căreia cei de la Trabzonspor ar fi fost dispuşi să-l cedeze pe Denis Drăguş la FCSB, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Cu toate acestea, Gigi Becali a negat acest zvon, mărturisind că nu vrea să plătească niciun ban pentru transferul atacantului român.