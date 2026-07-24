Home | Fotbal | Liga 1 | Răsturnare de situaţie: ultima decizie luată de Denis Drăguş, aşteptat de Gigi Becali la FCSB

Răsturnare de situaţie: ultima decizie luată de Denis Drăguş, aşteptat de Gigi Becali la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 24 iulie 2026, 16:30

Comentarii
Răsturnare de situaţie: ultima decizie luată de Denis Drăguş, aşteptat de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguş, în timpul unui meci al naţionalei/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Turcii au dezvăluit ultima decizie luată de Denis Drăguş (27 de ani). Atacantul român este dorit de Gigi Becali la FCSB, transferul său fiind marea dorinţă a patronului roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce s-a zvonit că are mari şanse să plece de la Trabzonspor în această vară, Denis Drăguş ar fi luat decizia de a continua la echipa cu care mai are contract până în 2027.

Ultima decizie luată de Denis Drăguş: vrea să rămână la Trabzonspor

Turcii au dezvăluit că Denis Drăguş a refuzat toate ofertele primite în această vară, fiind dornic să continue la Trabzonspor. Atacantul român a plecat în cantonament în Austria alături de echipa sa, sperând să-l convingă pe antrenorul Fatih Tekke să-l păstreze în lot, pentru noul sezon.

„Denis Drăguș nu ia în calcul să plece de la Trabzonspor. A refuzat toate ofertele pentru a rămâne la Trabzonspor”, a anunţat presa din Turcia, despre situaţia lui Denis Drăguş.

Zilele trecute a apărut şi informaţia conform căreia cei de la Trabzonspor ar fi fost dispuşi să-l cedeze pe Denis Drăguş la FCSB, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Cu toate acestea, Gigi Becali a negat acest zvon, mărturisind că nu vrea să plătească niciun ban pentru transferul atacantului român.

Reclamă
Reclamă

„Nu, nu e adevărat. Eu îl aștept în continuare pe Denis Drăguș, dar nu este adevărat ce a apărut. Dacă vine, bine. Dar trebuie să se înțeleagă cu ei, nu am treabă. Nu plătesc niciun ban pe transfer, eu îl iau împrumut dacă va fi să fie”, spunea Gigi Becali, despre transferul lui Denis Drăguş, conform digisport.ro.

În cazul în care, în cele din urmă, se va despărţi de Trabzonspor în această vară, Denis Drăguş va încasa un salariu uriaş la FCSB. Gigi Becali este dispus să-i ofere peste un milion de euro pe an atacantului român, sumă la care se adaugă şi un bonus important pentru o eventuală calificare în grupa principală din Conference League, de 500.000 de euro.

Pentru a se despărţi de Trabzonspor în actuala perioadă de mercato, Denis Drăguş cere compensaţii substanţiale. Turcii sunt dispuşi doar să-i ofere salariile la zi, în timp ce atacantul vrea banii în avans, dat fiind faptul că dacă ar rămâne la formaţia din Superlig până la finalul contractului, ar încasa suma de trei milioane de euro.

Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene RomâneDronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
Observator
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
Fanatik.ro
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
18:32

Filipe Coelho, îngândurat înaintea meciului cu Dinamo: „Trebuie să fiu sincer”
18:32

LIVE SCOREUTA – Oțelul Galați 0-0. Duel provincial în etapa a 2-a
18:22

Daniel Niculae, prima reacție după plecarea lui Borza de la Rapid. Ce înlocuitori îi propune lui Daniel Pancu
18:19

Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri
18:08

„Nu ai voie să faci aşa ceva”. Daniel Bîrligea, taxat după gestul făcut la finalul meciului FCSB – FK Auda 2-3
17:55

LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente din Marele Premiu al Ungariei are loc ACUM
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 3 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 4 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”