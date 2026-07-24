A picat transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht? Belgienii au luat o decizie neașteptată

S-a vorbit tot mai mult în această perioadă despre transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, belgienii înaintând chiar și o ofertă de 4,25 milioane de euro pentru „perla” lui Mihai Rotaru.

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Oltenii au tras de timp pentru a se folosi cât mai mult de jucător, iar acum negocierile par să fi intrat într-un impas. Clubul din Belgia a luat chiar o decizie neașteptată.

Ștefan Baiaram la Anderlecht, impas în negocieri

Ștefan Baiaram visează să facă pasul la un club din străinătate, însă discuțiile cu belgienii de la Anderlecht par să fi intrat într-un impas, după ce Mihai Rotaru a vrut să tragă de timp pentru a păstra jucătorul la partidele europene.

Acum, gsp.ro anunță că interesul acestora a scăzut, ba mai mult, în cadrul clubului s-a luat în calcul explorarea de alte variante pentru postul pe care evoluează fotbalistul român.

„A mai trecut un an peste mine, sunt mult mai matur, am învățat din acea experiență. Cu siguranță, dacă jocul meu va arăta la fel, o să atrag atenția anumitor echipe. Anderlecht? Sună bine orice echipă cu nume, cu tradiție, dar în momentul de față sunt aici, mă bucur de fiecare joc la această echipă și sunt fericit că mă aflu aici”, spunea Baiaram, la finalul meciului cu UTA.