„N-am știut absolut nimic”. Rapidistul care a fost luat complet prin surprindere de plecările lui Borza și Hromada

Răzvan Onea, fundașul dreapta al lui Rapid, a recunoscut că a aflat în ultimul moment de plecările de la echipă ale lui Andrei Borza și Jakub Hromada. Fotbalistul de 28 de ani a trăit cu impresia că ambii vor veni la antrenament, nu să vină să își ia „adio”.

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Rapid s-a despărțit în această perioadă de mercato de câteva piese de bază pe care le-a avut în sezonul trecut, iar din vestiarul lui Daniel Pancu au mai plecat recent doi jucători. Andrei Borza s-a înțeles cu Corum, formație nou-promovată din Turcia, în timp ce Jakub Hromada a ajuns la Iraklis Salonic, club din Grecia care se află în aceeași situație.

Onea nu a avut habar de plecările lui Borza și Hromada

La o zi distanță după ce s-a aflat de transferul fundașului stânga din Giulești în „țara semilunii”, Rapid a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani din etapa a doua. Acolo, Daniel Pancu a vorbit despre pierderile suferite, în timp ce Răzvan Onea, celălalt participant, a oferit o declarație intrigantă.

Fundașul dreapta al alb-vișiniilor a dezvăluit că nu știa nimic despre plecările celor doi.

„Atât lui Borza, cât și lui Hromada le-am urat numai gânduri bune și le ținem pumnii acolo, la noile lor echipe, să facă o treabă bună și să nu uite niciodată că au reprezentat clubul Rapid.