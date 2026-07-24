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„N-am știut absolut nimic”. Rapidistul care a fost luat complet prin surprindere de plecările lui Borza și Hromada

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 16:44

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„N-am știut absolut nimic. Rapidistul care a fost luat complet prin surprindere de plecările lui Borza și Hromada

Jucătorii de la Rapid, după un gol / Sport Pictures

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Răzvan Onea, fundașul dreapta al lui Rapid, a recunoscut că a aflat în ultimul moment de plecările de la echipă ale lui Andrei Borza și Jakub Hromada. Fotbalistul de 28 de ani a trăit cu impresia că ambii vor veni la antrenament, nu să vină să își ia „adio”.

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Rapid s-a despărțit în această perioadă de mercato de câteva piese de bază pe care le-a avut în sezonul trecut, iar din vestiarul lui Daniel Pancu au mai plecat recent doi jucători. Andrei Borza s-a înțeles cu Corum, formație nou-promovată din Turcia, în timp ce Jakub Hromada a ajuns la Iraklis Salonic, club din Grecia care se află în aceeași situație.

Onea nu a avut habar de plecările lui Borza și Hromada

La o zi distanță după ce s-a aflat de transferul fundașului stânga din Giulești în „țara semilunii”, Rapid a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani din etapa a doua. Acolo, Daniel Pancu a vorbit despre pierderile suferite, în timp ce Răzvan Onea, celălalt participant, a oferit o declarație intrigantă.

Fundașul dreapta al alb-vișiniilor a dezvăluit că nu știa nimic despre plecările celor doi.

Atât lui Borza, cât și lui Hromada le-am urat numai gânduri bune și le ținem pumnii acolo, la noile lor echipe, să facă o treabă bună și să nu uite niciodată că au reprezentat clubul Rapid.

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La niciunul dintre cei doi n-am știut absolut nimic. Au venit dimineața, am crezut că vin la antrenament, dar veneau să-și ia la revedere. Le-am strâns mâna, ne-am îmbrățișat și le-am urat baftă„, a spus fundașul giuleștenilor la conferința de presă.

Răzvan Onea, în timpul unui meci al Rapidului / Profimediaimages
Răzvan Onea, în timpul unui meci al Rapidului / Profimedia Images

După victoria din prima etapă cu Sepsi Sfântu Gheorghe, giuleștenii evoluează în deplasare la FC Botoșani. Meciul se va disputa pe 27 iulie, de la ora 21:30.

Bursa transferurilor la Rapid

Veniri: Mohammed Kamara (CFR Cluj), Vladan Bubanja (Orenburg), Jason Kodor (Lecce), Daniel Graovac (FCSB), Ștefan Senciuc (CFR Cluj);

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Reveniri: Rareș Pop (Petrolul), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Radu Maria (Fundulea), Antoine Baroan (Avs FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Cristian Ignat (Petrolul), Luka Gojkovic (UTA Arad), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Omar El Sawy (U Cluj), Raul Stanciu (CS Tunari), Bogdan Ungureanu (Sepsi);

Plecări: Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia), Elvir Koljic (liber), Diogo Mendes (liber), Daniel Paraschiv (Real Oviedo), Léo Bolgado (CFR Cluj), Andrei Borza (Corum), Jakub Hromada (Iraklis Salonic);

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