Lovitură de teatru la CFR Cluj. Anunțul lui Ioan Varga despre Marius Șumudică

CFR Cluj caută antrenor după ce Daniel Pancu a plecat la Rapid, iar Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a dezvăluit că în ciuda informațiilor apărute în presă nu Marius Șumudică este alesul formației din Gruia.

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Omul de afaceri spune că luni va avea loc anunțul oficial cu privire la noul antrenor al celor de la CFR Cluj, iar în același timp l-a lăudat pe Marius Șumudică.

Ioan Varga a dat cărțile pe față. Marius Șumudică nu vine la CFR Cluj

După ce a dezvăluit că are planuri mari cu echipa, Ioan Varga este foarte aproape să aducă un antrenor care să-l înlocuiască pe Daniel Pancu, cel care a preferat să plece la Rapid după un sezon excelent pe banca formației din Gruia, cu care a terminat pe locul 3.

“Nu este vorba despre Marius Șumudică, deși este un antrenor pe care îl respect și îmi place. Nu este vorba despre el, ci despre cu totul și cu totul altcineva. Așteptăm până luni, nu vreau să lansez porumbei care nu sunt reali. Nu este genul meu. Luni o să fie totul clar și va fi o prezentare corectă”, a spus Ioan Varga pentru digisport.

Edi Iordănescu a refuzat-o pe CFR Cluj

Un alt nume despre care s-a speculat intens că poate să ajungă la CFR Cluj este Edi Iordănescu. Fostul selecționer a venit însă cu lămuriri și spune că a discutat cu șefii grupării ardelene, însă în acest moment preferă să meargă în străinătate.