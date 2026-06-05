Ce se întâmplă cu superstarul unei naționale calificată la Mondial, care nu a putut intra în Statele Unite

Breel Embolo este unul dintre cei mai importanți jucători ai Elveției din ultimul deceniu / Getty Images

După două zile de întârziere pentru autorizarea călătoriei către Statele Unite, atacantul naționalei Elveției, Breel Embolo, a primit viza joi seara și se va putea alătura colegilor săi în San Diego.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Embolo poate juca la Campionatul Mondial

„Tocmai am fost informați că viza lui Breel Embolo a fost aprobată. Prin urmare, el va putea călători în Statele Unite vineri” a fost anunțul făcut de Federația din Elveția. Totuși, Embolo are șanse mici să poată juca în partida amicală pe care o va disputa Elveția contra Australiei sâmbătă, însă aproape sigur va putea juca în primul meci de la Mondial, contra Qatar, de peste o săptămână.

Lui Embolo i-a fost refuzat accesul în zborul cu care naționala Elveției a zburat marți de la Zurich la Los Angeles. Asta după ce autorizația sa a fost blocată de autoritățile americane care verificau un incident din trecutul jucătorului.

Embolo a fost pus sub acuzare după o altercație verbală la un centru comercial din Basel. Verdictul a fost finalizat, după apel, abia în luna aprilie. Embolo a primit o condamnare penală și amendă pentru incidentul care a avut loc în 2018.