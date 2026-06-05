Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga

Marius Șumudică este asociat cu o revenire în Liga 1, mai exact la CFR Cluj, după o perioadă de pauză după despărțirea de Al-Okhdood. Cu toate acestea, patronul clubului ardelean, Neluțu Varga, a ținut să infirme această informație.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj a fost la căutare de antrenori în ultima perioadă după despărțirea cu scandal de Daniel Pancu. Prima variantă a ardelenilor a fost Edi Iordănescu, însă fostul selecționer a preferat să spună “pas” și să dea curs mai degrabă unei oferte din străinătate.

Update 10:38: Neluțu Varga neagă faptul că Șumudică va fi antrenorul CFR-ului

Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a dezvăluit că în ciuda informațiilor apărute în presă nu Marius Șumudică este alesul formației din Gruia. Omul de afaceri spune că luni va avea loc anunțul oficial cu privire la noul antrenor al celor de la CFR Cluj, iar în același timp l-a lăudat pe Marius Șumudică.

“Nu este vorba despre Marius Șumudică, deși este un antrenor pe care îl respect și îmi place. Nu este vorba despre el, ci despre cu totul și cu totul altcineva. Așteptăm până luni, nu vreau să lansez porumbei care nu sunt reali. Nu este genul meu. Luni o să fie totul clar și va fi o prezentare corectă”, a spus Ioan Varga pentru digisport.ro.

…………………………..