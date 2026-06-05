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Gică Hagi a anunțat lotul României pentru primul meci “acasă” din noul mandat. Șapte jucători sunt OUT

Andrei Nicolae Publicat: 5 iunie 2026, 10:41

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Gică Hagi a anunțat lotul României pentru primul meci acasă din noul mandat. Șapte jucători sunt OUT

Gică Hagi, în Georgia - Romania / Sport Pictures

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Gică Hagi a stabilit lotul României pentru amicalul contra Țării Galilor, partidă ce va marca debutul pe teren propriu al noului selecționer în al doilea său mandat pe banca primei reprezentative.

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Dacă înainte de partida cu Georgia, “Regele” a lăsat pe bară nu mai puțin de nouă jucători, situația s-a repetat pentru duelul contra britanicilor, când șapte jucători au fost puși pe liber pentru a putea intra în vacanță.

Hagi a decis! Cine face parte din lotul pentru amicalul cu Țara Galilor

Gică Hagi a debutat pe banca naționalei României în amicalul contra Georgiei din deplasare, încheiat 1-1, iar acum “Regele” se pregătește pentru primul său meci în fața fanilor români. “Tricolorii” vor întâlni Țara Galilor pe 6 iunie, sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul “Steaua”.

Cu o zi înainte de meci, Hagi a definitivat lotul de jucători pe care se va baza în confruntarea din Ghencea, iar la fel ca în cazul primului meci, câțiva jucători au fost lăsați în afara echipei. Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase sunt cei care au plecat din cantonamentul din Mogoșoaia și care urmează să intre în vacanță.

Dintre toți, doar Tănase nu a fost parte nici din lotul pentru meciul contra Georgiei, acesta acuzând probleme medicale.

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Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

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Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

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