Daniel Niculae pleacă și el de la Hermannstadt! Revoluție la Sibiu după retrogradarea în Liga a 2-a

FC Hermannstadt a anunțat în urmă cu puțin timp că se va despărți de Daniel Niculae, cel care a ocupat timp de apoximativ doi ani funcția de președinte al clubului. Vestea dată de sibieni vine la o zi distanță după ce și Dorinel Munteanu a plecat ca urmare a ratării obiectivului său, menținerea în prima ligă.

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FC Hermannstadt a retrogradat în Liga a 2-a la finalul acestui sezon, iar formația transilvăneană vrea să facă restructurări masive la club. Prima decizie a fost punerea pe liber a lui Dorinel Munteanu, care și-a găsit deja un angajament tot în eșalonul secund, la CSM Reșița.

Daniel Niculae, OUT de la Hermannstadt

Vineri dimineața, echipa din Sibiu a mai luat o decizie radicală și a decis să nu îi prelungească înțelegerea lui Daniel Niculae, al cărui contract expira în vară.

“Mulțumim, Nico! A.F.C.Hermannstadt a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae, scadentă în data de 15 iunie a acestui an. Îi mulțumim lui Nico pentru tot și îi dorim succes în carieră“, a fost mesajul publicat pe pagina clubului.