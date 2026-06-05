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Daniel Niculae pleacă și el de la Hermannstadt! Revoluție la Sibiu după retrogradarea în Liga a 2-a

Andrei Nicolae Publicat: 5 iunie 2026, 10:30

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Daniel Niculae pleacă și el de la Hermannstadt! Revoluție la Sibiu după retrogradarea în Liga a 2-a

Daniel Niculae / Hepta

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FC Hermannstadt a anunțat în urmă cu puțin timp că se va despărți de Daniel Niculae, cel care a ocupat timp de apoximativ doi ani funcția de președinte al clubului. Vestea dată de sibieni vine la o zi distanță după ce și Dorinel Munteanu a plecat ca urmare a ratării obiectivului său, menținerea în prima ligă.

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FC Hermannstadt a retrogradat în Liga a 2-a la finalul acestui sezon, iar formația transilvăneană vrea să facă restructurări masive la club. Prima decizie a fost punerea pe liber a lui Dorinel Munteanu, care și-a găsit deja un angajament tot în eșalonul secund, la CSM Reșița.

Daniel Niculae, OUT de la Hermannstadt

Vineri dimineața, echipa din Sibiu a mai luat o decizie radicală și a decis să nu îi prelungească înțelegerea lui Daniel Niculae, al cărui contract expira în vară.

Mulțumim, Nico! A.F.C.Hermannstadt a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae, scadentă în data de 15 iunie a acestui an. Îi mulțumim lui Nico pentru tot și îi dorim succes în carieră“, a fost mesajul publicat pe pagina clubului.

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Fostul atacant venise în noiembrie 2024 la Hermannstadt, iar la finalul stagiunii 2024/25 clubul a terminat pe primul loc în play-out. La un an distanță, sibienii au terminat pe loc de baraj și au fost învinși de FC Voluntari cu scorul de 5-3 la general.

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