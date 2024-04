Lovitură neaşteptată pentru Gică Hagi! Titularul dorit de Gigi Becali la FCSB a refuzat prelungirea contractului cu Farul - Antena Sport

Gică Hagi, laude la scenă deschisă pentru un jucător de la FCSB

Gică Hagi a lansat laude la scenă deschisă pentru un jucător de la FCSB, după meciul cu Farul. „Regele” a transmis că Ștefan Târnovanu a fost într-o zi de grație și a parat formidabil mai multe șuturi ale constănțenilor.

Hagi l-a remarcat pe Ștefan Târnovanu, cel care a avut mai multe parade salvatoare pentru FCSB. „Regele” a declarat că portarul roș-albaștrilor a contribuit din plin la victoria obținută de aceștia.

„Am avut ocazii, dar portarul a scos. Am jucat cu locul 1, n-am putut să avem 15 ocazii. Ei nici n-au ajuns în 16 metri. Au avut numai din lovituri libere și cornere. Scuzați-mă, ce vreți să facem mai mult? Așa e fotbalul. E dureros, ne doare, suntem dezamăgiți, dar contează eficiența până la urmă. Ei au fost eficienți, noi n-am fost. Poate trebuia să fim mai fini în anumite situații, dar nu am fost.

Târnovanu nu a fost foarte bun, ci excepțional. Putem să spunem că a avut o zi excepțională, fantastică. Mai bine de atât ce poate să facă un portar? Doar să scoată de oriunde. Oriunde s-a dus mingea, el era acolo. Rar se întâmplă asta. Felicitările mele, a ajutat foarte mult FCSB-ul să câștige. În rest, eu zic că meritam noi”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.