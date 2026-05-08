FCSB, la un punct distanță să își afle prima adversară de la barajul de Conference League. Meciul care contează

Andrei Nicolae Publicat: 8 mai 2026, 21:35

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

FCSB ar putea să își afle duminică adversara din play-out pe care o va avea la barajul de Conference League. După ce Csikszereda a fost învinsă pe final de UTA Arad, FC Botoșani își poate asigura accederea în “semifinala” spre cupele europene în cazul în care obține cel puțin un punct din meciul contra Petrolului.

FCSB este deja calificată la barajul pentru Conference League, însă momentan nu își cunoaște adversara care îi va veni din play-out. Deși UTA se află pe locul 2 în grupa de retrogradare, arădenii nu au drept de participare în cupele europene, astfel că lupta urma să se dea între FC Botoșani și Csikszereda în utlimele runde.

Cum poate FC Botoșani să își câștige locul de baraj din această etapă

În penultima etapă, ciucanii au făcut un pas greșit contra echipei antrenate de Adrian Mihalcea și i-au permis lui FC Botoșani să depindă de propriile rezultate pentru a accede în semifinala barajului de Conference. Mai mult decât atât, moldovenii își pot asigura locul în “play-off” chiar din această rundă, în cazul în care nu pierd contra Petrolului.

În prezent, FC Botoșani are 32 de puncte și un meci în minus, Csikszereda are 30, iar scenariile sunt următoarele, în contextul în care săptămâna viitoare se dispută ultima etapă, când cele două au meci direct:

FC Botoșani bate Petrolul: moldovenii se duc la 5 puncte distanță de ciucani și își asigură locul de baraj cu o etapă înainte de final.

FC Botoșani face egal cu Petrolul: moldovenii se duc la 3 puncte distanță. Chiar dacă FC Botoșani va pierde în ultima etapă cu Csikszereda, va fi peste ciucani, deoarece în sezonul regulat s-a clasat mai bine.

FC Botoșani pierde: Totul se decide în ultima etapă, când moldovenii întâlnesc Csikszereda. Ciucanii au nevoie de victorie ca să treacă peste adversarii lor pentru locul de baraj.

Câștigătoarea semifinalei barajului dintre FCSB și FC Botoșani sau Csikszereda va întâlni locul 4 din play-off, ocupat în prezent de Dinamo.

