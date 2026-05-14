Se anunță cel mai mare transfer de anul acesta: 150 de milioane de euro

Ziua și informația nouă în presa din Spania cu privire la interesul celor de la Paris Saint-Germain pentru atacantul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez.

Săptămâna a început cu vestea că Luis Enrique l-a trecut pe Alvarez pe prima poziție în topul priorităților pentru PSG în această vară. A urmat apoi anunțul că PSG este gata să renunțe la doi jucători ca să-i facă locul lui Alvarez și, mai mult, Atletico este interesată de ambii.

Transferul verii în fotbal

Astăzi apar noi informații. Spaniolii de la AS scriu despre relația bună pe care o are șeful de la Atletico, Miguel Angel Gil, cu conducerea lui PSG. Și dezvăluie că suma de transfer poate fi una amețitoare: 140-150 de milioane de euro, sumă pe care Atletico nu ar putea să o refuze.

Cei de la Atletico au transmis mereu doritorilor că nu vor accepta sub 100 de milioane de euro. Iar acest lucru este valabil și pentru PSG, chiar dacă în sens opus ar veni Kang-In Lee sau Goncalo Ramos. Afacerile ar fi ținute separat, fără să fie vorba despre bani plus jucător.

Paradoxal, Alvarez a avut un sezon mai degrabă inconstant. Deși a marcat 10 goluri în UEFA Champions League, în campionat a reușit doar 8 goluri. De asemenea, el a dat și 9 pase decisive. În primul sezon la Atleti, Alvarez a înscris 29 de goluri în 57 de partide.