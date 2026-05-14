Bogdan Andone, discurs sincer înaintea meciului cu Rapid: „Suntem cei mai mari proști, începând cu mine”

FC Argeș și Rapid București vor deschide etapa a noua de play-off, cele două urmând să se înfrunte vineri pe stadionul Orășenesc din Mioveni, începând cu ora 20:30.

Bogdan Andone a prefațat disputa contra formației giuleștene și a avut un discurs clar cu privire la ultimele rezultate obținute de gruparea nou promovată.

Bogdan Andone: „Va trebui să avem o abordare agresivă”

FC Argeș a obținut o singură victorie în acest play-off, chiar în etapa de debut pe terenul Universității Craiova, dar de atunci, piteștenii au fost loviți de ghinion, fiind învinși aproape la fiecare meci în prelungiri.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Rapid, Bogdan Andone a avut un discurs prin care a încercat să-și impulsioneze jucătorii la ultimul joc pe teren propriu.

„Va fi ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câștigăm jocul. Ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la final, împreună cu suporterii, de acest sezon al echipei. Trebuie să fim pregătiți fizic, mental și din toate punctele de vedere și să abordăm jocul cu un singur gând: să câștigăm.