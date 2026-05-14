Bogdan Andone, discurs sincer înaintea meciului cu Rapid: „Suntem cei mai mari proști, începând cu mine”

FC Argeș și Rapid București vor deschide etapa a noua de play-off, cele două urmând să se înfrunte vineri pe stadionul Orășenesc din Mioveni, începând cu ora 20:30.
Bogdan Andone a prefațat disputa contra formației giuleștene și a avut un discurs clar cu privire la ultimele rezultate obținute de gruparea nou promovată.
Bogdan Andone: „Va trebui să avem o abordare agresivă”
FC Argeș a obținut o singură victorie în acest play-off, chiar în etapa de debut pe terenul Universității Craiova, dar de atunci, piteștenii au fost loviți de ghinion, fiind învinși aproape la fiecare meci în prelungiri.
La conferința de presă dinaintea meciului cu Rapid, Bogdan Andone a avut un discurs prin care a încercat să-și impulsioneze jucătorii la ultimul joc pe teren propriu.
„Va fi ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câștigăm jocul. Ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la final, împreună cu suporterii, de acest sezon al echipei. Trebuie să fim pregătiți fizic, mental și din toate punctele de vedere și să abordăm jocul cu un singur gând: să câștigăm.
Mesajul după meciul cu Dinamo a fost că suntem cei mai mari proști, începând cu mine. E al cincilea meci cu înfrângere pe final de joc, în minutele de prelungire.
Toți, începând cu mine, suntem proștii proștilor că nu suntem în stare să gestionăm aceste momente de joc care nici măcar nu sunt de presiune în careul nostru. A fost pe un atac de-al nostru, o greșeală, în fine. A trecut și important e meciul de mâine. E ultimul pe teren propriu în acest sezon și trebuie să câștigăm”.
Bogdan Andone: „Trebuie să facem tot posibilul să câștigăm jocul”
„Atenția, concentrarea trebuie să se schimbe pentru a aduna puncte. În gândire și în dueluri trebuie să fim mai responsabili, fiecare pe bucățica lui, cum am fost pe timpul sezonului regular.
Trebuie să avem mai mult inspirație pe faza ofensivă la decizii și finalizare. La 1-1 cu Dinamo am avut o situație mare. Mâine trebuie să avem o atitudine agresivă, pozitivă și să facem fericiți suporterii. Pentru mine locul 6 este un eșec, chiar dacă suntem în play-off și am făcut jocuri bune și foarte bune. Trebuie să facem tot posibilul să terminăm pe locul 5. Trebuie să facem tot posibilul să câștigăm jocul.
Indiferent de problemele de lot pe care le au este o echipă cu ADN, cu jucători extrem de valoroși. Pot face diferența printr-o execuție personală. Sunt periculoși și trebuie să fim foarte bine pregătiți, mental în primul rând, și să-i forțăm să facă greșeli și să-i punem sub presiune.
Trebuie să punem presiune și să tratăm meciul ca pe o finală. Îmi doresc să câștig ultimul meci pe teren propriu. Fiecare loc în plus contează. Este o diferență mare din punct de vedere financiar. Ar fi un avantaj pentru club pentru sezonul viitor”, a declarat Bogdan Andone.
