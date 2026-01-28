Mihai Stoica i-a "urecheat" pe jucătorii de la FCSB din cauza comportamentului: "Înainte dădeai «bună ziua» și la clanțe" - Antena Sport

Mihai Stoica a tras un semnal uriaş de alarmă şi s-a plâns de comportamentul unor jucător de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor este de părere că banii şi faima au dus la schimbări în comportamentul acestora, lucru care a dus la mari probleme din punct de vedere sportiv la campioana ultimelor două sezoane din Liga 1.

Mihai Stoica s-a plâns de faptul că jucătorii importanţi de la FCSB nu mai au modestia din sezonul trecut. Atunci, FCSB a reuşit să câştige titlul în Liga 1 fără prea multe emoţii şi a ajuns până în optimile de finală Europa League.

Mihai Stoica i-a pus la zid pe jucătorii de la FCSB: “Şi-au cam schimbat comportamentul”

“Unii, și ei cam știu cine sunt, mă feresc să spun exact cine, și-au cam schimbat comportamentul. Poate și din cauza banilor, poate pentru că te vânează toată lumea, autografe, și ajungi să te gândești că ești altul față de anul trecut.

Un om de mare valoare este cel care nu se schimbă atunci când statutul lui se schimbă în societate, când urcă trepte. Dacă tu ești altul, care înainte dădeai «bună ziua» și la clanțe, nu este în regulă asta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Pentru FCSB urmează meciul din ultima etapă a grupei principale din Europa League, cu Fenerbahce, de pe Arena Naţională. La finalul săptămânii, FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda, în Liga 1. După 23 de etape, formaţia roş-albastră este pe locul 11, cu 31 de puncte, la cinci puncte de locurile de play-off.