Home | Fotbal | Liga 1 | Veşti teribile pentru Keita! Femeia pe care a lovit-o pe trecere a suferit mai multe AVC-uri şi e inconştientă

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 21:59

Comentarii
Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

Veşti foarte proaste pentru Kader Keita (25 de ani), jucătorul Rapidului care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi apoi a fugit de la locul accidentului.

Starea femeii în vârstă de 68 de ani s-a agravat mult în ultimele zile.

Potrivit golazo.ro, femeia a suferit mai multe AVC-uri în ultimele zile. Ea este inconştientă, conectată la aparate, sub supravegherea permanentă a medicilor.

Sursa citată notează că ea nu a putut depune plângere în urma accidentului fiindcă a fost în permanenţă în stare de inconştienţă de la incidentul rutier.

Kader Keita se află în control judiciar după accidentul rutier. Procurorii au cerut arest preventiv pentru jucătorul Rapidului, dar instanţa a respins definitiv cererea.

Fuga de la locul accidentului este pedepsită, potrivit Codului Penal de la noi, cu închisoare de la 2 la 7 ani. Accidentul a avut loc a doua zi dimineaţă după meciul câştigat de Rapid cu Unirea Slobozia, cu 2-1. Keita a jucat în a doua repriză a acelei partide.

Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, preciza că nu se pune problema ca mijlocaşul ivorian să evolueze în următoarea perioadă pentru Rapid, având în vedere că starea lui mentală nu îi permite acest lucru. Angelescu sublinia că jucătorul a fost foarte afectat de incident.

Cotat la 1.7 milioane de euro de către transfermarkt.com, Kader Keita mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027. Giuleştenii vor debuta în play-off într-un derby cu Dinamo, pe Giuleşti. Rapid a învins-o pe Dinamo în ambele derby-uri pe care le-a disputat cu “câinii” în timpul sezonului regular, cu 2-0 în tur şi 2-1 în retur.

Trump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la KremlinTrump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la Kremlin
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Observator
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”
Fanatik.ro
Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”
23:55

VideoCursa de sprint din MP al Chinei e sâmbătă, de la 05:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY! Russell pleacă din pole
23:45

“Îmi asum responsabilitatea” Reacţia lui Coelho după Craiova-Argeş 0-1: “Vom vedea dacă voi fi pe bancă sau nu”
23:35

Ștefan Baiaram surprinde, după Craiova – FC Argeș 0-1: „Împreună putem lua campionatul”
23:17

Gică Craioveanu, descumpănit după eșecul cu FC Argeș: „Cel mai modest meci din acest sezon”
23:12

“Se bate Argeş la titlu?” Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!
23:01

“Sunteţi în luptă pentru campionat?” Răspunsul lui Mario Tudose după victoria surprinzătoare cu Craiova!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 4 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru” 5 Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt 6 Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”