Veşti teribile pentru Keita! Femeia pe care a lovit-o pe trecere a suferit mai multe AVC-uri şi e inconştientă

Veşti foarte proaste pentru Kader Keita (25 de ani), jucătorul Rapidului care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi apoi a fugit de la locul accidentului.
Starea femeii în vârstă de 68 de ani s-a agravat mult în ultimele zile.
Starea femeii lovite pe trecere de Kader Keita s-a agravat
Potrivit golazo.ro, femeia a suferit mai multe AVC-uri în ultimele zile. Ea este inconştientă, conectată la aparate, sub supravegherea permanentă a medicilor.
Sursa citată notează că ea nu a putut depune plângere în urma accidentului fiindcă a fost în permanenţă în stare de inconştienţă de la incidentul rutier.
Kader Keita se află în control judiciar după accidentul rutier. Procurorii au cerut arest preventiv pentru jucătorul Rapidului, dar instanţa a respins definitiv cererea.
Fuga de la locul accidentului este pedepsită, potrivit Codului Penal de la noi, cu închisoare de la 2 la 7 ani. Accidentul a avut loc a doua zi dimineaţă după meciul câştigat de Rapid cu Unirea Slobozia, cu 2-1. Keita a jucat în a doua repriză a acelei partide.
Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, preciza că nu se pune problema ca mijlocaşul ivorian să evolueze în următoarea perioadă pentru Rapid, având în vedere că starea lui mentală nu îi permite acest lucru. Angelescu sublinia că jucătorul a fost foarte afectat de incident.
Cotat la 1.7 milioane de euro de către transfermarkt.com, Kader Keita mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027. Giuleştenii vor debuta în play-off într-un derby cu Dinamo, pe Giuleşti. Rapid a învins-o pe Dinamo în ambele derby-uri pe care le-a disputat cu “câinii” în timpul sezonului regular, cu 2-0 în tur şi 2-1 în retur.
- “Îmi asum responsabilitatea” Reacţia lui Coelho după Craiova-Argeş 0-1: “Vom vedea dacă voi fi pe bancă sau nu”
- Ștefan Baiaram surprinde, după Craiova – FC Argeș 0-1: „Împreună putem lua campionatul”
- Gică Craioveanu, descumpănit după eșecul cu FC Argeș: „Cel mai modest meci din acest sezon”
- “Se bate Argeş la titlu?” Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!
- “Sunteţi în luptă pentru campionat?” Răspunsul lui Mario Tudose după victoria surprinzătoare cu Craiova!