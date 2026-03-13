Veşti teribile pentru Keita! Femeia pe care a lovit-o pe trecere a suferit mai multe AVC-uri şi e inconştientă

Kader Keita se află în control judiciar după accidentul rutier. Procurorii au cerut arest preventiv pentru jucătorul Rapidului, dar instanţa a respins definitiv cererea.

Sursa citată notează că ea nu a putut depune plângere în urma accidentului fiindcă a fost în permanenţă în stare de inconştienţă de la incidentul rutier.

Potrivit golazo.ro , femeia a suferit mai multe AVC-uri în ultimele zile. Ea este inconştientă, conectată la aparate, sub supravegherea permanentă a medicilor.

Veşti foarte proaste pentru Kader Keita (25 de ani), jucătorul Rapidului care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi apoi a fugit de la locul accidentului.

Fuga de la locul accidentului este pedepsită, potrivit Codului Penal de la noi, cu închisoare de la 2 la 7 ani. Accidentul a avut loc a doua zi dimineaţă după meciul câştigat de Rapid cu Unirea Slobozia, cu 2-1. Keita a jucat în a doua repriză a acelei partide.

Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, preciza că nu se pune problema ca mijlocaşul ivorian să evolueze în următoarea perioadă pentru Rapid, având în vedere că starea lui mentală nu îi permite acest lucru. Angelescu sublinia că jucătorul a fost foarte afectat de incident.

Cotat la 1.7 milioane de euro de către transfermarkt.com, Kader Keita mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027. Giuleştenii vor debuta în play-off într-un derby cu Dinamo, pe Giuleşti. Rapid a învins-o pe Dinamo în ambele derby-uri pe care le-a disputat cu “câinii” în timpul sezonului regular, cu 2-0 în tur şi 2-1 în retur.