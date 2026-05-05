Prima plecare confirmată de la Rapid. Anunț de ultim moment făcut de Victor Angelescu

Victor Angelescu a confirmat prima plecare de la Rapid. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că Mauro Pederzoli se va despărți de formația de sub Grant la finalul acestui sezon.

Italianul, care a ocupat funcția de director sportiv la Rapid, va pleca de la echipă după doar un sezon, el fiind adus de Dan Șucu din fotbalul italian în vara anului trecut.

După ce inițial nu a vrut să ofere declarații despre situația lui Mauro Pederzoli, Victor Angelescu a confirmat faptul că acesta nu va mai continua la Rapid, din sezonul viitor.

În locul italianului a fost adus deja Marius Bilașco. Acesta s-a despărțit de CFR Cluj, în acest sezon, iar din stagiunea următoare va fi noul director sportiv al Rapidului.

În privința lui Bogdan Mara, care și el a demisionat de la formația din Gruia, Angelescu a transmis un mesaj ferm. Mara nu va veni la Rapid, el fiind curtat de rivalii de la Dinamo.