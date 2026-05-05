Prima plecare confirmată de la Rapid. Anunț de ultim moment făcut de Victor Angelescu

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 22:05

Dan Şucu şi Victor Angelescu, în timpul unui meci al Rapidului/ Sport Pictures

Victor Angelescu a confirmat prima plecare de la Rapid. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că Mauro Pederzoli se va despărți de formația de sub Grant la finalul acestui sezon.

Italianul, care a ocupat funcția de director sportiv la Rapid, va pleca de la echipă după doar un sezon, el fiind adus de Dan Șucu din fotbalul italian în vara anului trecut.

Prima plecare confirmată de la Rapid: Mauro Pederzoli

După ce inițial nu a vrut să ofere declarații despre situația lui Mauro Pederzoli, Victor Angelescu a confirmat faptul că acesta nu va mai continua la Rapid, din sezonul viitor.

În locul italianului a fost adus deja Marius Bilașco. Acesta s-a despărțit de CFR Cluj, în acest sezon, iar din stagiunea următoare va fi noul director sportiv al Rapidului.

În privința lui Bogdan Mara, care și el a demisionat de la formația din Gruia, Angelescu a transmis un mesaj ferm. Mara nu va veni la Rapid, el fiind curtat de rivalii de la Dinamo.

Mara nu vine. Marius Bilașco e directorul sportiv. Pleacă Mauro Pederzoli, a venit Marius Bilașco ca director sportiv.

Pederzoli a venit cu o experiență foarte mare, a implementat lucruri care nu se văd neapărat. În presă se văd transferurile, dar transferurile sunt poate 15-20%, iar restul ține de tot ce se întâmplă pe parte sportivă”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Rapid traversează o perioadă extrem de complicată, fiind fără victorie de șase meciuri în play-off. Giuleștenii sunt aproape să schimbe și antrenorul, Daniel Pancu având șanse mari să-i ia locul lui Costel Gâlcă, din sezonul viitor.

