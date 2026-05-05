“Nu are cum să fie şeful meu” Daniel Pancu, mesaj tranşant în pline discuţii despre plecarea la Rapid!

Daniel Pancu (48 de ani) a transmis, tranşant, că următorul conducător de la CFR Cluj, Marian Copilu nu ar putea fi şeful lui din punct de vedere fotbalistic. Pancu a dat de înţeles că ar fi deranjat de această venire.
În condiţiile în care s-a vorbit că Daniel Pancu ar urma să îl înlocuiască pe Costel Gâlcă la Rapid la finalul sezonului, antrenorul formaţiei din Gruia a dat el însuşi semnale că acesta ar urma să fie deznodământul. Pancu a spus că oricine vrea să discute despre viitorul lui o poate face cu agentul Giovanni Becali (73 de ani), iar acesta a spus clar că tehnicianul lui CFR va merge la Rapid la finalul sezonului.
Daniel Pancu: “Șef pe fotbal n-are cum să-mi fie cineva”
“Oricine vrea să discute discută cu domnul Ioan Becali, cu siguranță. Eu discut după ultima etapă. La mine rămâne valabilă bărbăția, n-are nimeni cum să mă arate cu degetul vreodată.
Cu domnul Mureșan am legat o relație extraordinară, foarte bună. Legat de schimbările de la club, e un lucru pe care nu l-am mai spus: nu prea are cine să-mi fie mie șef pe fotbal! Mie îmi spui care e obiectivul, îl scrii în contract și vedem la final. Șef pe fotbal n-are cum să-mi fie cineva (n.r.: aluzie la Marian Copilu).
Șef pe fotbal la Pancu nu s-a inventat încă și nici n-o să se inventeze. Cu mine vorbești de contract, obiective, și după aceea vedem dacă le respectăm sau nu.
Vine, dar nu șeful meu! E șeful meu pe hârtie, dar să discutăm de fotbal, de sisteme, de abordări ale meciului, nu! S-a mai întâmplat, vă spun sigur. E singura mea nemulțumire. În rest, bărbăția rămâne, e aceeași”, a spus Daniel Pancu pentru digisport.ro.
Pancu a pronunţat de două ori cuvântul “bărbăţie”, în contextul în care Neluţu Varga i-a cerut să fie “bărbat” şi să-i spună în faţă dacă vrea să plece la Rapid.
După ce a învins-o pe Rapid în Giuleşti, cu 2-1, Pancu spunea că se va întoarce la echipa lui de suflet. Această întoarcere e foarte probabil să se realizeze după încheierea sezonului.
