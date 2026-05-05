Ghencea, “noua casă” a FCSB-ului! Anunţul făcut de Mihai Stoica înainte de barajul pentru Conference League

FCSB va reveni în Ghencea pentru meciul cu Unirea Slobozia. Partida se va disputa luni, 11 iunie, de la ora 21:00. Dacă FCSB va câştiga play-out-ul, va disputa primul meci de baraj, pentru Conference League, tot în Ghencea. În cazul în care va ieşi campioana play-out-ului, FCSB nu va putea să organizeze semifinala barajului pentru Conference League pe Arena Naţională, având în vedere că pe cel mai mare stadion al ţării vor susţine concerte Metallica şi Iron Maiden.

FCSB e prima în play-out, cu 36 de puncte, chiar şi după înfrângerea surprinzătoare, 0-1, cu Csikszereda, în deplasare. Pe 2 e UTA, cu 33 de puncte, dar arădenii nu au licenţă pentru Europa. Pe 3 e Botoşani, cu 32 de puncte, urmată de Csikszereda, cu 30 de puncte. Din play-out numai FCSB, Botoşani, Csikszereda şi Farul au licenţă de Europa, dar constănţenii nu mai pot prinde locul de baraj, având cu 7 puncte sub Botoşani, cu două etape rămase de disputat.

FCSB va disputa şi semifinala barajului pentru Conference, dacă va câştiga play-out-ul, tot pe terenul din Ghencea

“Jucăm pe Ghencea barajul dacă terminăm pe primul loc în play-out. Și meciul cu Unirea Slobozia tot în Ghencea îl vom juca. E o formație foarte bună Metallica, dar nu poți… Asta se va întâmpla până în septembrie, o să vedeți”, a spus Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

FCSB va încheia play-out-ul cu un meci în deplasare, cu Hermannstadt. Sibienii luptă pentru evitarea retrogradării, fiind, cu două etape înainte de final, pe loc de baraj. Sibienii au 21 de puncte, la fel ca Unirea Slobozia. În etapa trecută, Unirea Slobozia şi Hermannstadt au disputat un meci “nebun”, încheiat cu scorul de 2-2, după ce echipa lui Niculescu a condus cu 2-0. Hermannstadt a egalat la ultima fază.