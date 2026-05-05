Home | Fotbal | Liga 1 | Ghencea, “noua casă” a FCSB-ului! Anunţul făcut de Mihai Stoica înainte de barajul pentru Conference League

Ghencea, “noua casă” a FCSB-ului! Anunţul făcut de Mihai Stoica înainte de barajul pentru Conference League

Bogdan Stănescu Publicat: 5 mai 2026, 22:17

Comentarii
Ghencea, noua casă a FCSB-ului! Anunţul făcut de Mihai Stoica înainte de barajul pentru Conference League

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB va reveni în Ghencea pentru meciul cu Unirea Slobozia. Partida se va disputa luni, 11 iunie, de la ora 21:00. Dacă FCSB va câştiga play-out-ul, va disputa primul meci de baraj, pentru Conference League, tot în Ghencea. În cazul în care va ieşi campioana play-out-ului, FCSB nu va putea să organizeze semifinala barajului pentru Conference League pe Arena Naţională, având în vedere că pe cel mai mare stadion al ţării vor susţine concerte Metallica şi Iron Maiden.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB e prima în play-out, cu 36 de puncte, chiar şi după înfrângerea surprinzătoare, 0-1, cu Csikszereda, în deplasare. Pe 2 e UTA, cu 33 de puncte, dar arădenii nu au licenţă pentru Europa. Pe 3 e Botoşani, cu 32 de puncte, urmată de Csikszereda, cu 30 de puncte. Din play-out numai FCSB, Botoşani, Csikszereda şi Farul au licenţă de Europa, dar constănţenii nu mai pot prinde locul de baraj, având cu 7 puncte sub Botoşani, cu două etape rămase de disputat.

FCSB va disputa şi semifinala barajului pentru Conference, dacă va câştiga play-out-ul, tot pe terenul din Ghencea

“Jucăm pe Ghencea barajul dacă terminăm pe primul loc în play-out. Și meciul cu Unirea Slobozia tot în Ghencea îl vom juca. E o formație foarte bună Metallica, dar nu poți… Asta se va întâmpla până în septembrie, o să vedeți”, a spus Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

FCSB va încheia play-out-ul cu un meci în deplasare, cu Hermannstadt. Sibienii luptă pentru evitarea retrogradării, fiind, cu două etape înainte de final, pe loc de baraj. Sibienii au 21 de puncte, la fel ca Unirea Slobozia. În etapa trecută, Unirea Slobozia şi Hermannstadt au disputat un meci “nebun”, încheiat cu scorul de 2-2, după ce echipa lui Niculescu a condus cu 2-0. Hermannstadt a egalat la ultima fază.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii, şocaţi de preţurile de pe litoralul bulgăresc, după trecerea la euro. Cât costă o bere
Observator
Românii, şocaţi de preţurile de pe litoralul bulgăresc, după trecerea la euro. Cât costă o bere
Cele două cuvinte ale lui David Popovici care i-au viralizat o postare. Peste 12 mii de aprecieri în câteva ore
Fanatik.ro
Cele două cuvinte ale lui David Popovici care i-au viralizat o postare. Peste 12 mii de aprecieri în câteva ore
22:05

Prima plecare confirmată de la Rapid. Anunț de ultim moment făcut de Victor Angelescu
21:25

Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB: „Să ne ajute o săptămână”
21:25

Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro
21:00

VideoJurnal Antena Sport | Aniversare în lacrimi
20:55

VideoJurnal Antena Sport | Nebunie în Bănie
20:54

Un puşti-minune care ar putea face furori la Mondial, marele transfer dorit de Cristi Chivu pentru un nou titlu!
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”