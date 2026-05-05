„O mâzgălitură”. Detaliul observat de Giani Kiriță la nouă siglă a lui Dinamo: „Ce caută aia acolo?”

Giani Kiriță (49 de ani) a oferit declarații după ce Andrei Nicolescu a prezentat noua siglă a lui Dinamo. Fostul căpitan al „câinilor”, dublu campion al României, a reacționat dur cu privire la schimbarea majoră de la echipă.

Giani Kiriță a subliniat și un detaliu privind noua siglă a lui Dinamo, și anume steluța care apare lângă designul principal.

Giani Kiriță a descris noua siglă a lui Dinamo ca fiind o „mâzgălitură”, una făcută în grabă. Fostul jucător este de acord cu schimbarea, însă cere ca echipa să revină asupra schiței.

„Nu-mi place. Mi se pare o mâzgălitură, sunt de acord cu schimbarea, dar uitați-vă și voi la ea, nu atrage absolut deloc, este o semnătură dată așa, în glumă. Văd și o steluță, ce caută steluța aia acolo? Nu are ce să caute acolo.

Se poate mai bine, ar trebui să se gândească, avem destui oameni care se pricep la asta, sunt de acord cu schimbarea, dar să fie mai expresivă, mai puternică. Sunt păreri pro și contra, dar mai mult contra”, a declarat Giani Kiriță, conform digisport.ro.