Daniel Pancu, întrebat direct despre venirea la Rapid. Răspunsul categoric dat de antrenor: „Clauza poate fi plătită oricând”

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 20:01

Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Daniel Pancu a fost întrebat direct despre venirea la Rapid. Antrenorul de la CFR Cluj a dezvăluit că nu a purtat negocieri cu giuleștenii, în ciuda zvonurilor din ultima zi.

Daniel Pancu a declarat că are o relație bună cu cei de la Rapid și poartă constant discuții cu aceștia. Pentru moment însă, antrenorul a transmis că se află sub contract cu CFR Cluj.

Daniel Pancu, întrebat direct despre venirea la Rapid: „N-am negociat nimic”

Daniel Pancu a mai declarat că situația de la CFR Cluj se schimbă, ținând cont de plecarea lui Bogdan Mara și revenirea lui Marian Copilu. Antrenorul a subliniat că are o clauză de reziliere care poate fi achitată de orice echipă.

N-am negociat nimic. Altceva? Vă spun sigur. Nicio discuție oficială cu Rapid. Așa, discutăm de ani de zile, suntem prieteni, s-a mai pus problema. Legat de declarația domnului Varga, rămâne valabil ce am spus acum o lună.

Am plecat la drum cu niște oameni care acum nu mai sunt. Mi-am dat cuvântul că rămân, dar nu mai sunt condițiile de atunci. Vin alți oameni pe care nu îi cunosc. Se schimbă clubul. E normal ca și antrenorul să se gândească la alte cluburi.

Eu sunt relativ sub contract cu CFR. Dacă voiam să plec, puteam oricând. Am clauză de reziliere. Nu e mare, poate fi plătită oricând. E valabilă pentru orice echipă, nu doar Rapid.

Acum, sunt implicat alături de echipa mea în atingerea unui obiectiv în care nimeni nu credea”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

