Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: "Atât pot să spun că vreau" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă îl mai interesează echipa în condiţiile în care FCSB nu ar prinde play-off-ul în acest sezon.
Becali a transmis că e în continuare interesat, că va încerca să facă în aşa fel încât echipa lui să meargă în Europa. Dacă nu prinde play-off-ul, singura şansă ca FCSB să meargă în Europa ar fi prin barajul din play-out, având în vedere că echipa lui Becali a fost eliminată din Cupa României.
Gigi Becali: “FCSB valorează 200 de milioane de euro. Dar nu o vând nici cu atât”
„(n.r: Vă păstrați interesul dacă FCSB nu intră în play-out?) Nu îmi place să vorbesc cu «dacă». Eu spun că vreau să iau campionatul, nu vorbesc cu «dacă intru în play-out». Nu iau în calcul un asemenea scenariu. Eu sunt om de afaceri. Îmi place să fac fotbal, că nu am alte plăceri lumești. Doar fotbal.
Dar tot banii contează. Și, dacă sunt importanți banii, coeficientul pe care l-am făcut în ultimii ani valorează 100 de milioane. Coeficientul produce bani. Sunt idiot să nu mă intereseze? Pierd un an maximum. Nu pierd din coeficient. Pot face coeficient și din Conference League. Cum să renunț la zeci de milioane din cauza unei supărări? Nu mă supăr. Îmi urmăresc interesul. Coeficientul valorează mai mult decât clubul.
Eu, pe FCSB, pot să spun că vreau 200 de milioane. Am coeficient și poți face 100 de milioane de euro în doi ani, mai ales dacă o întărești. Eu nu vând echipa. Doar fac evaluarea patrimoniului. Eu de ce mă consum? Pentru bani. Ca toată lumea.
Eu stau și mă gândesc: «Becali a ajuns într-un punct în care echipa asta are o valoare europeană de 200 de milioane». Nu o dau nici cu 200. Atât e valoarea ei”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB nu e la mâna ei pentru accederea în play-off
FCSB va juca, în această etapă, cu UTA, în deplasare, duminică, de la ora 21:00. Campioana nu este la mâna ei pentru accederea în play-off. În acest moment, FCSB e pe locul 7, cu 43 de puncte. Echipa aflată pe locul 6, ultimul ce duce în play-off, FC Argeş, are 46 de puncte, cu 3 peste FCSB. În situaţia în care cele două echipe termină la egalitate de puncte, Argeş are avantajul meciurilor directe cu FCSB, învingând-o atât în tur, cu 2-0, cât şi în retur, cu 1-0.
În ultima etapă FCSB o va întâlni pe U Cluj, care e şi ea implicată în lupta pentru play-off. Cu două etape înainte de finalul sezonului regular, U Cluj e pe 4, cu 48 de puncte. U Cluj joacă astăzi, de la ora 20:00, cu Oţelul.
CFR Cluj, care are şi ea avantajul meciurilor directe cu FCSB, va întâlni Farul şi Dinamo în ultimele două etape ale sezonului regular. Dinamo va juca etapa aceasta cu FC Argeş.
