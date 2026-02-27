Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: "Atât pot să spun că vreau" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă îl mai interesează echipa în condiţiile în care FCSB nu ar prinde play-off-ul în acest sezon.

Becali a transmis că e în continuare interesat, că va încerca să facă în aşa fel încât echipa lui să meargă în Europa. Dacă nu prinde play-off-ul, singura şansă ca FCSB să meargă în Europa ar fi prin barajul din play-out, având în vedere că echipa lui Becali a fost eliminată din Cupa României.

Gigi Becali: “FCSB valorează 200 de milioane de euro. Dar nu o vând nici cu atât”

„(n.r: Vă păstrați interesul dacă FCSB nu intră în play-out?) Nu îmi place să vorbesc cu «dacă». Eu spun că vreau să iau campionatul, nu vorbesc cu «dacă intru în play-out». Nu iau în calcul un asemenea scenariu. Eu sunt om de afaceri. Îmi place să fac fotbal, că nu am alte plăceri lumești. Doar fotbal.

Dar tot banii contează. Și, dacă sunt importanți banii, coeficientul pe care l-am făcut în ultimii ani valorează 100 de milioane. Coeficientul produce bani. Sunt idiot să nu mă intereseze? Pierd un an maximum. Nu pierd din coeficient. Pot face coeficient și din Conference League. Cum să renunț la zeci de milioane din cauza unei supărări? Nu mă supăr. Îmi urmăresc interesul. Coeficientul valorează mai mult decât clubul.

Eu, pe FCSB, pot să spun că vreau 200 de milioane. Am coeficient și poți face 100 de milioane de euro în doi ani, mai ales dacă o întărești. Eu nu vând echipa. Doar fac evaluarea patrimoniului. Eu de ce mă consum? Pentru bani. Ca toată lumea.