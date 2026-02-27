Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: "Atât pot să spun că vreau" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: “Atât pot să spun că vreau”

Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: “Atât pot să spun că vreau”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 februarie 2026, 18:41

Comentarii
Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: Atât pot să spun că vreau

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă îl mai interesează echipa în condiţiile în care FCSB nu ar prinde play-off-ul în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a transmis că e în continuare interesat, că va încerca să facă în aşa fel încât echipa lui să meargă în Europa. Dacă nu prinde play-off-ul, singura şansă ca FCSB să meargă în Europa ar fi prin barajul din play-out, având în vedere că echipa lui Becali a fost eliminată din Cupa României.

Gigi Becali: “FCSB valorează 200 de milioane de euro. Dar nu o vând nici cu atât”

(n.r: Vă păstrați interesul dacă FCSB nu intră în play-out?) Nu îmi place să vorbesc cu «dacă». Eu spun că vreau să iau campionatul, nu vorbesc cu «dacă intru în play-out». Nu iau în calcul un asemenea scenariu. Eu sunt om de afaceri. Îmi place să fac fotbal, că nu am alte plăceri lumești. Doar fotbal.

Dar tot banii contează. Și, dacă sunt importanți banii, coeficientul pe care l-am făcut în ultimii ani valorează 100 de milioane. Coeficientul produce bani. Sunt idiot să nu mă intereseze? Pierd un an maximum. Nu pierd din coeficient. Pot face coeficient și din Conference League. Cum să renunț la zeci de milioane din cauza unei supărări? Nu mă supăr. Îmi urmăresc interesul. Coeficientul valorează mai mult decât clubul.

Eu, pe FCSB, pot să spun că vreau 200 de milioane. Am coeficient și poți face 100 de milioane de euro în doi ani, mai ales dacă o întărești. Eu nu vând echipa. Doar fac evaluarea patrimoniului. Eu de ce mă consum? Pentru bani. Ca toată lumea.

Reclamă
Reclamă

Eu stau și mă gândesc: «Becali a ajuns într-un punct în care echipa asta are o valoare europeană de 200 de milioane». Nu o dau nici cu 200. Atât e valoarea ei”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB nu e la mâna ei pentru accederea în play-off

FCSB va juca, în această etapă, cu UTA, în deplasare, duminică, de la ora 21:00. Campioana nu este la mâna ei pentru accederea în play-off. În acest moment, FCSB e pe locul 7, cu 43 de puncte. Echipa aflată pe locul 6, ultimul ce duce în play-off, FC Argeş, are 46 de puncte, cu 3 peste FCSB. În situaţia în care cele două echipe termină la egalitate de puncte, Argeş are avantajul meciurilor directe cu FCSB, învingând-o atât în tur, cu 2-0, cât şi în retur, cu 1-0.

În ultima etapă FCSB o va întâlni pe U Cluj, care e şi ea implicată în lupta pentru play-off. Cu două etape înainte de finalul sezonului regular, U Cluj e pe 4, cu 48 de puncte. U Cluj joacă astăzi, de la ora 20:00, cu Oţelul.

Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederiHaos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
Reclamă

CFR Cluj, care are şi ea avantajul meciurilor directe cu FCSB, va întâlni Farul şi Dinamo în ultimele două etape ale sezonului regular. Dinamo va juca etapa aceasta cu FC Argeş.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Observator
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
19:37
“Întrebări de România” Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul!
19:13
Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal
18:59
U Cluj – Oţelul LIVE TEXT (ora 20:00). FCSB, cu ochii în Ardeal. Meci decisiv pentru play-off! Echipele de start
18:55
Hermannstadt – Botoşani 3-1. Moldovenii lui Grozavu, OUT din cursa pentru play-off
18:42
Daniel Paraschiv, reacție fermă despre șansele la titlu ale Rapidului: „Nu are rost să facem calcule”
18:17
Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Decizia luată de Igor Tudor, după umilința cu Arsenal
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 6 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc