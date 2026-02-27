FC Hermannstadt - FC Botoşani LIVESCORE (ora 17.00). Dorinel Munteanu şi Leo Grozavu, sub presiunea rezultatului! - Antena Sport

FC Hermannstadt primește vizita celor de la FC Botoșani vineri, 27 februarie, de la ora 17:00. Meciul poate fi urmărit în format LIVE SCORE pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.

Sibienii vin după o perioadă dificilă, cu un singur succes în ultimele 18 etape, iar cu Dorinel Munteanu sub presiunea demiterii în cazul unui nou eşec. De partea cealaltă, FC Botoșani nu excelează nici ea în deplasare. Moldovenii au câștigat doar patru dintre cele 14 meciuri jucate pe teren străin în acest sezon, ultima victorie fiind consemnată pe 30 noiembrie 2025, 1-0 tot cu Unirea Slobozia.

De partea celor de la Hermannstadt se aşteaptă o victorie. Mai ales că echipa este acum pe locul 15 în clasament, penultima poziție, cu 17 puncte după 28 de etape!

„Da, ca fiecare joc este un joc foarte foarte important, ținând cont de situația noastră în clasament, de ultimul joc, de tot ce s-a întâmplat, cel puțin de când am preluat echipa.

Eu cred că am fost lipsiți și de șansă, am făcut și noi niște greșeli individuale, dar eu cred că e timpul să ne trezim, să nu le mai facem, să nu mai facem greșeli, să facem tot posibilul să putem să câștigăm punctele”, a spus Dorinel Munteanu înainte de meci.