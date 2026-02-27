Daniel Paraschiv, reacție fermă despre șansele la titlu ale Rapidului: „Nu are rost să facem calcule” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 18:42

Daniel Paraschiv, la Rapid/ Profimedia

Daniel Paraschiv a oferit o reacție fermă privind șansele Rapidului de a cuceri titlul, în acest sezon de Liga 1. Atacantul giuleștenilor nu-și face calcule pentru moment, mărturisind că este cu gândul doar la următorul meci, cu Unirea Slobozia.

“Mai sunt multe etape de jucat, campionatul adevărat începe în play-off, aşa că nu are rost să facem calcule pentru titlu. Deocamdată nu ne gândim la ce va fi în play-off, ne gândim la următorul meci, pentru că acesta este cel mai important. O luăm meci cu meci, iar apoi o să avem timp să ne gândim şi la strategia pentru play-off“, a spus el.

Daniel Paraschiv a mai declarat că, în opinia sa, sunt mai multe echipe care pot emite pretenţii la primele locuri în play-off.

“Sunt mai multe candidate la titlu. S-a văzut şi cu Dinamo că a fost un meci crâncen, deci sunt echipe valoroase. Eu spun că toate echipele care vor intra în play-off vor avea un cuvânt de spus în lupta pentru primele locuri”, a menţionat atacantul, în cadrul unui eveniment.

“Nu mă interesează atât de mult dacă va fi sau nu FCSB în play-off. Sigur că având în vedere că ei au fost până acum în toate ediţiile de play-off ar fi ceva neobişnuit să nu se califice acum. Dar nu mă interesează, pentru mine e important ce se întâmplă cu echipa mea”, a adăugat el.

Daniel Paraschiv a mai declarat că primul său gol marcat pentru Rapid, înscris în etapa precedentă cu Dinamo, a fost unul special, mai ales că l-a reuşit într-un derby.

Eu simt că m-am acomodat la Rapid. Înţeleg sistemul de joc, mă înţeleg foarte bine cu colegii şi în afara terenului de joc. Eu consider că avem o formulă destul de bună. Primul gol la Rapid a fost ceva special, mai ales că a fost şi într-un derby (n.r. – cu Dinamo).

Mă bucur că am putut celebra şi victoria alături de colegi şi suporteri (n.r. – scor 2-1). Mi-ar fi plăcut poate să fie pe Giuleşti, dar este timp (n.r. – să înscrie şi pe Stadionul Giuleşti). Fiecare jucător simte că are o conexiune cu galeria, ne încurajează mereu pe parcursul meciurilor”, a afirmat atacantul în cadrul unei întâlniri cu suporterii organizate de unul dintre sponsorii clubului.

