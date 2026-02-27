"Întrebări de România" Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul! - Antena Sport

Leo Grozavu (58 de ani) a fost foarte nervos după ce Botoşani a fost învinsă cu 3-1 de Hermannstadt şi a ratat matematic play-off-ul în Liga 1. La un moment dat, FC Botoşani a fost liderul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În condiţiile în care Botoşani a făcut numai 4 puncte în ultimele 8 meciuri în Liga 1, Leo Grozavu a fost întrebat dacă se gândeşte la un şoc la echipă, adică o eventuală demisie, moment în care s-a enervat. Grozavu a subliniat că nu se pune problema să îşi dea demisia.

Leo Grozavu nu se gândeşte la demisie: “Întrebări de România”

“Unul dintre cele mai proaste jocuri făcute. Am arătat ca o echipă fără spirit. Felicit adversarul pentru victorie.

(n.r: Cum se explică lipsa de atitudine, de zvâc, de orice?) Mi-e greu să dau explicaţii. Jucătorii care au jucat pot să vă spună mai multe, eu ce să vă spun? Motive… nu cred că avem motive să ne prezentăm de maniera asta, dar se întâmplă la fotbal. Trecem printr-o perioadă mai mult decât proastă şi nu reuşim să ne redresăm.

(n.r. Nu găsiţi cauzele?) Cauze sunt, sigur că sunt. (n.r: Păi şi care sunt cauzele?) Nu le pot… Astea le discutăm în cadrul clubului, cu conducerea, la analize. Să vin la televizor eu să vă spun care sunt cauzele… Sunt pus aici să fac altceva, nu să spun din ce cauză. Sunt la fel de vinovat ca toţi ceilalţi sau principalul vinovat. Nu am ştiu t să gestionez anumite momente, din ultima perioadă şi, de aici, lucrurile s-au restogolit.