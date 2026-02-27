"Întrebări de România" Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul! - Antena Sport

Închide meniul
"Întrebări de România" Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul!

Liga 1 | "Întrebări de România" Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul!

“Întrebări de România” Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 februarie 2026, 19:37

Întrebări de România Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul!

Leo Grozavu / Sport Pictures

Leo Grozavu (58 de ani) a fost foarte nervos după ce Botoşani a fost învinsă cu 3-1 de Hermannstadt şi a ratat matematic play-off-ul în Liga 1. La un moment dat, FC Botoşani a fost liderul Ligii 1.

În condiţiile în care Botoşani a făcut numai 4 puncte în ultimele 8 meciuri în Liga 1, Leo Grozavu a fost întrebat dacă se gândeşte la un şoc la echipă, adică o eventuală demisie, moment în care s-a enervat. Grozavu a subliniat că nu se pune problema să îşi dea demisia.

Leo Grozavu nu se gândeşte la demisie: “Întrebări de România”

“Unul dintre cele mai proaste jocuri făcute. Am arătat ca o echipă fără spirit. Felicit adversarul pentru victorie.

(n.r: Cum se explică lipsa de atitudine, de zvâc, de orice?) Mi-e greu să dau explicaţii. Jucătorii care au jucat pot să vă spună mai multe, eu ce să vă spun? Motive… nu cred că avem motive să ne prezentăm de maniera asta, dar se întâmplă la fotbal. Trecem printr-o perioadă mai mult decât proastă şi nu reuşim să ne redresăm.

(n.r. Nu găsiţi cauzele?) Cauze sunt, sigur că sunt. (n.r: Păi şi care sunt cauzele?) Nu le pot… Astea le discutăm în cadrul clubului, cu conducerea, la analize. Să vin la televizor eu să vă spun care sunt cauzele… Sunt pus aici să fac altceva, nu să spun din ce cauză. Sunt la fel de vinovat ca toţi ceilalţi sau principalul vinovat. Nu am ştiu t să gestionez anumite momente, din ultima perioadă şi, de aici, lucrurile s-au restogolit.

(n.r: Pare că ceva s-a rupt în momentul pauzei competiţionale din iarnă) 100%. Bineînţeles că de atunci. Am mai spus-o şi cu altă ocazie. Nu pot să spun mereu acelaşi lucru, că devin penibil. La final, când se va trage linie, vom vedea. Se va discuta în cadrul clubului. Când se vor găsi cei responsabili, mai mult ca sigur responsabilii vor plăti, inclusiv eu. Botoşaniul nu-mi aduc aminte în ultimii ani să fi făcut 42 de puncte în 29 de etape.

“În momentul de faţă, cum arătăm, suntem într-o situaţie dezastruoasă”

Este un meci, după aia vedem ce se întâmplă. În momentul de faţă, cum arătăm, suntem într-o situaţie dezastruoasă. Dar dacă ne uităm în clasament, la puncte, sigur că echipe mult mai titrate ca noi, cu pretenţii sunt acolo, în zona noastră, aşa că noi, ce să mai vorbim?

(n.r: Miron dădea exemplul lui Sepsi) Eu am mai spus-o, din toamna anului trecut. Sunt primul care am spus-o. Trebuie să facem puncte pentru că, în momentul când se înjumătăţesc punctele, va fi complicat. În momentul când ajungi în play-out, orice meci e pe viaţă şi pe moarte. Şi rişti să păţeşti ce s-a întâmplat anul trecut cu cei de la Sfântu Gheorghe.

Sunt absolut convins că, dacă ne trezim la timp, lucrurile nu stau prost. Dar în momentul de faţă lucrurile arată rău ca joc, ca atitudine. Arătăm foarte rău. Dar v-am spus, 42 de puncte nu sunt puţine. Va trebui să ne revenim. Dacă nu ne revenim, riscăm să ajungem într-o situaţie în care au ajuns şi alţii care n-au fost atenţi.

Eu sunt responsabilul principal, ca antrenor. De fiecare dată, antrenorul e responsabil. (n.r: Aţi lua în calcul un şoc?) Ce şoc? Astea sunt întrebări de România. Şocul… în niciun caz”, a declarat Leo Grozavu pentru digisport.ro.

