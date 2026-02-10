Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid - Dinamo - Antena Sport

Derby-ul etapei a 28-a din Liga 1, Rapid – Dinamo, se va disputa sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Partida va avea loc pe Arena Națională, după modificările anunțate de LPF.

Inițial, meciul fusese programat pe 22 februarie, duminică, la o zi după meciul FCSB-ului cu Metaloglobus. În acest context, derby-ul dintre Rapid și Dinamo nu s-ar fi putut juca pe Arena Națională.

Modificări privind programarea derby-ului Rapid – Dinamo. Se va juca pe Arena Națională

Garanția gazonului ar fi fost anulată, dacă Rapid ar fi închiriat cel mai mare stadion al țării pentru derby-ul cu Dinamo, la 24 de ore după meciul FCSB-ului.

LPF a luat decizia de a modifica programul etapei a 28-a din Liga 1, astfel că duelul dintre cele două rivale se va putea disputa pe Arena Națională.

Programarea nu o afectează nici pe FCSB, deoarece campioana urmează să se dueleze cu Metaloglobus luni, pe 23 februarie, la două zile după derby-ul Rapid – Dinamo.