Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid - Dinamo - Antena Sport

Derby-ul etapei a 28-a din Liga 1, Rapid – Dinamo, se va disputa sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Partida va avea loc pe Arena Națională, după modificările anunțate de LPF.
Inițial, meciul fusese programat pe 22 februarie, duminică, la o zi după meciul FCSB-ului cu Metaloglobus. În acest context, derby-ul dintre Rapid și Dinamo nu s-ar fi putut juca pe Arena Națională.
Modificări privind programarea derby-ului Rapid – Dinamo. Se va juca pe Arena Națională
Garanția gazonului ar fi fost anulată, dacă Rapid ar fi închiriat cel mai mare stadion al țării pentru derby-ul cu Dinamo, la 24 de ore după meciul FCSB-ului.
LPF a luat decizia de a modifica programul etapei a 28-a din Liga 1, astfel că duelul dintre cele două rivale se va putea disputa pe Arena Națională.
Programarea nu o afectează nici pe FCSB, deoarece campioana urmează să se dueleze cu Metaloglobus luni, pe 23 februarie, la două zile după derby-ul Rapid – Dinamo.
Programul etapei a 28-a din Liga 1:
Vineri, 20 februarie
- Ora 17:00: Oțelul Galați – UTA Arad
- Ora 20:00: FC Botoșani – Universitatea Cluj
Sâmbătă, 21 februarie
- Ora 18:00: CFR 1907 Cluj – Petrolul Ploiești
- Ora 20:30: FC Rapid – Dinamo București
Duminică, 22 februarie
- Ora 15:0: FC Argeș – Farul Constanța
- Ora 20:00: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova
Luni, 23 februarie
- Ora 17:00: FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Hermannstadt
- Ora 20:00: FCSB – FC Metaloglobus București
Vestea că derby-ul se va putea disputa pe Arena Națională este una excelentă pentru fanii lui Dinamo, deoarece vor avea la dispoziție întreaga peluză, în urma acordului încheiat cu rivalii giuleșteni încă din tur.
Rapid s-a impus în partida din turul campionatului cu Dinamo, scor 2-0. Acesta a fost, de altfel, singurul eșec suferit de „câini” pe teren propriu, în acest sezon.
