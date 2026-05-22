Dinamo, parteneriat cu o companie ce are peste 70 de ani de existenţă: "Unul dintre cele mai importante branduri"

Bogdan Stănescu Publicat: 22 mai 2026, 16:27

Dinamo, la finalul meciului cu CFR Cluj / Sport Pictures

Dinamo a anunţat parteneriatul cu Tarom, compania națională de transport aerian, care a fost înfiinţată pe 18 septembrie 1954.

Deplasările aeriene ale clubului din şoseaua Ştefan cel Mare vor fi făcute cu Tarom.

Dinamo a lansat parteneriatul cu Tarom

“Dinamo București x TAROM ✈️

Suntem bucuroși să anunțăm noul parteneriat dintre Dinamo București și @tarom.airways , compania națională de transport aerian a României, care devine oficial partenerul de zbor al clubului nostru.

Cu o tradiție de peste 70 de ani în aviația românească, TAROM este unul dintre cele mai importante și respectate branduri din România, conectând milioane de pasageri printr-o rețea extinsă de destinații interne și internaționale.

Începând de astăzi, deplasările aeriene ale echipei noastre vor fi realizate alături de noul nostru partener, într-un parteneriat construit pe profesionalism, încredere și dorința comună de performanță. 🔴⚪”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

“Câinii” se pregătesc pentru finala barajului de Conference League

Dinamo va juca finala barajului pentru ultimul loc ce duce în preliminariile Conference League. Aceasta se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Dinamo o va întâlni pe învingătoarea disputei FCSB – FC Botoşani. Acest duel se dispută duminică, 24 mai, de la ora 20:30, în Ghencea, pe stadionul Steaua.

Înainte de finala barajului Dinamo o va întâlni în deplasare pe U Cluj, sâmbătă, de la ora 20:30, într-un meci fără miză pentru ambele echipe. U Cluj va ocupa locul 2 indiferent de rezultatul partidei, având în vedere că CFR Cluj a beneficiat de rotunjire. Dinamo va ocupa locul 4 la finalul play-off-ului, indiferent de rezultatele din ultima etapă.

 

