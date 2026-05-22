Daniel Pancu, cerințe uriașe pentru a semna cu Rapid! Ce solicită antrenorul CFR-ului de la Dan Șucu

Dan Șucu vrea să facă tot posibilul pentru a-l aduce pe Daniel Pancu, însă finanțatorul clubului din Giulești s-a lovit de cerințele uriașe ale antrenorului care ar urma să o părăsească pe CFR Cluj.

Gruparea „feroviară” va disputa vineri ultimul meci din acest play-off, pe teren propriu, în compania celor de la FC Argeș. Va fi și ultimul joc în calitate de fotbalist profesionist pentru Ciprian Deac.

Daniel Pancu cere salariu mai mare decât al lui Gâlcă + o primă de instalare uriașă

Daniel Pancu este tot mai aproape de a semna cu Rapid, iar cel mai probabil totul se va lămuri după disputa dintre Rapid și Universitatea Craiova, când se va oficializa plecarea lui Costel Gâlcă.

Potrivit celor de la fanatik.ro, Daniel Pancu cere o sumă uriașă pentru a semna cu gruparea giuleșteană. Sursa citată menționează că tehnicianul solicită o primă de instalare de 100.000 de euro, pentru a-i folosi la despărțirea de CFR Cluj.

Mai mult decât atât, salariul cerut de antrenorul care a dus ardelenii în play-off ar fi de 30.000 de euro, cu 10.000 peste salariul pe care îl încasează Costel Gâlcă la Rapid.