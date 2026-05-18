Ciprian Deac şi-a anunţat retragerea! Mesajul său emoţionant! Când va juca ultimul meci pentru CFR Cluj

Ciprian Deac se retrage din activitate, la vârsta de 40 de ani! El va juca ultimul său meci în tricoul lui CFR Cluj vineri, 22 mai, atunci când echipa din Gruia o va întâlni acasă pe FC Argeş.

Va fi meciul de retragere al lui Ciprian Deac, care are un CV impresionant. Deac a cucerit 5 titluri cu CFR Cluj, trei Cupe ale României şi două Supercupe.

“🇱🇻 Peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre, mii de ore de muncă și o viață dedicată complet sportului pe care l-a iubit din inimă. Ultima etapă din acest sezon nu ne aduce doar un simplu joc: este un meci special pentru o carieră de nota 10 a celui care a dat totul, indiferent de moment 🫡

🏟 Vă așteptăm în număr cât mai mare vineri, 22 mai, de la ora 20:30, la meciul de retragere a celui mai iubit decar din istoria echipei noastre: 𝓒𝓲𝓹𝓻𝓲𝓪𝓷 𝓓𝓮𝓪𝓬 ❤

