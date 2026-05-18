Home | Fotbal | Liga 1 | Ciprian Deac şi-a anunţat retragerea! Mesajul său emoţionant! Când va juca ultimul meci pentru CFR Cluj

Ciprian Deac şi-a anunţat retragerea! Mesajul său emoţionant! Când va juca ultimul meci pentru CFR Cluj

Bogdan Stănescu Publicat: 18 mai 2026, 19:44

Comentarii
Ciprian Deac şi-a anunţat retragerea! Mesajul său emoţionant! Când va juca ultimul meci pentru CFR Cluj

Ciprian Deac, la finalul unui meci pentru CFR Cluj / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ciprian Deac se retrage din activitate, la vârsta de 40 de ani! El va juca ultimul său meci în tricoul lui CFR Cluj vineri, 22 mai, atunci când echipa din Gruia o va întâlni acasă pe FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Va fi meciul de retragere al lui Ciprian Deac, care are un CV impresionant. Deac a cucerit 5 titluri cu CFR Cluj, trei Cupe ale României şi două Supercupe.

Ciprian Deac va juca ultimul său meci cu FC Argeş

“🇱🇻 Peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre, mii de ore de muncă și o viață dedicată complet sportului pe care l-a iubit din inimă. Ultima etapă din acest sezon nu ne aduce doar un simplu joc: este un meci special pentru o carieră de nota 10 a celui care a dat totul, indiferent de moment 🫡

🏟 Vă așteptăm în număr cât mai mare vineri, 22 mai, de la ora 20:30, la meciul de retragere a celui mai iubit decar din istoria echipei noastre: 𝓒𝓲𝓹𝓻𝓲𝓪𝓷 𝓓𝓮𝓪𝓬 ❤

🎫 Biletele sunt disponibile pe bilete.cfr1907.ro sau la casele de bilete din Gruia joi, 21 mai, în intervalul 12:00-17:00, sau vineri, în ziua meciului, între orele 12:00-20:30 🎟

Reclamă
Reclamă

Ne vedem în Gruia! Hai CFR! 🚂”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

Mesajul lui Ciprian Deac

“Dragi CFR-işti! A venit momentul în care a rebuit să spun stop călătoriei mele ca fotbalist şi să spun că ultimul meu meci în acest tricou va fi cel cu FC Argeş”, le-a transmis Ciprian Deac, vizibil emoţionat, într-un mesaj fanilor CFR-ului.

Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
Reclamă

El i-a invitat pe aceştia la meci, transmiţându-le că a visat mereu să se retragă cu stadionul plin.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Observator
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv
21:48

Probleme pentru starul lui Cristi Chivu! Riscă să fie amendat după parada de titlu a lui Inter
21:46

Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului! A pregătit ultima oară o echipă de liga a 3-a din România
21:44

LIVE VIDEOSuedia – Cehia 0-3 și Germania – Elveția 0-0, la Campionatul Mondial de hochei
21:41

LIVE SCOREHermannstadt – FCSB 1-0. Aflăm cine retrogradează! 4 partide se joacă la aceeaşi oră. Surpriză mare la Sibiu
20:34

FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an”
20:31

VideoJurnal Antena Sport | Planeta fotbal
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 3 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 4 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 5 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 6 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român