Momentul așteptat de toți dinamoviștii. Ce spune Kopic despre situația lui Pușcaș: „E o veste bună”

Dinamo a pierdut ambele partide disputate în play-off până acum, însă antrenorul echipei, Zeljko Kopic, este optimist pentru finalul de sezon. Un motiv este George Pușcaș, cel care va îmbrăca tricoul echipei cât de curând.

Kopic le-a dat câteva zile de pauză jucătorilor, iar aceștia se vor antrena două zile fără el: a plecat la Istanbul, la partida dintre Turcia și România.

Pușcaș se antrenează cu Dinamo

Cu probleme în atac în ultimele partide, Dinamo răsuflă mai ușor: George Pușcaș, jucător adus în această iarnă, este tot mai aproape de momentul debutului. Cel mai probabil va avea loc sâmbătă într-un meci amical.

„Am avut două antrenamente, dar au avut și jucătorii niște zile libere. Astăzi și mâine, Florentin (nr. Petre) și staff-ul vor face antrenamentul, iar sâmbată avem un meci (nr. amical) împotriva lui CS Dinamo. Vestea bună este că Pușcaș a început să se antreneze cu echipa, devine din ce în ce mai bun, pe Karamoko îl aștept în curând. Iar de luni începem pregătirea pentru meciul cu FC Argeș” a spus Zeljko Kopic.

Kopic nu a confirmat, dar nici nu a infirmat dezvăluirea lui Andrei Nicolescu, cel care a spus că Dinamo este aproape de aducerea unui fundaș.