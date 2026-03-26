Home | Fotbal | Liga 1 | Momentul așteptat de toți dinamoviștii. Ce spune Kopic despre situația lui Pușcaș: „E o veste bună”

Momentul așteptat de toți dinamoviștii. Ce spune Kopic despre situația lui Pușcaș: „E o veste bună”

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 11:49

Comentarii
Fotbalistii romani Răzvan Marin si George Puscas la un antrenament / SPORT PICTURES

Dinamo a pierdut ambele partide disputate în play-off până acum, însă antrenorul echipei, Zeljko Kopic, este optimist pentru finalul de sezon. Un motiv este George Pușcaș, cel care va îmbrăca tricoul echipei cât de curând.

Kopic le-a dat câteva zile de pauză jucătorilor, iar aceștia se vor antrena două zile fără el: a plecat la Istanbul, la partida dintre Turcia și România.

Pușcaș se antrenează cu Dinamo

Cu probleme în atac în ultimele partide, Dinamo răsuflă mai ușor: George Pușcaș, jucător adus în această iarnă, este tot mai aproape de momentul debutului. Cel mai probabil va avea loc sâmbătă într-un meci amical.

„Am avut două antrenamente, dar au avut și jucătorii niște zile libere. Astăzi și mâine, Florentin (nr. Petre) și staff-ul vor face antrenamentul, iar sâmbată avem un meci (nr. amical) împotriva lui CS Dinamo. Vestea bună este că Pușcaș a început să se antreneze cu echipa, devine din ce în ce mai bun, pe Karamoko îl aștept în curând. Iar de luni începem pregătirea pentru meciul cu FC Argeș” a spus Zeljko Kopic.

Kopic nu a confirmat, dar nici nu a infirmat dezvăluirea lui Andrei Nicolescu, cel care a spus că Dinamo este aproape de aducerea unui fundaș.

Reclamă
Reclamă

„Nu am recent discuții pe această temă, sunt concentrat pe echipă, avem niște ținte, știu că există niște discuții, dar din informațiile pe care le am încă nu am semnat cu niciun jucător nou” a mai spus Kopic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
