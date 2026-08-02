Ce urmează pentru Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce Gigi Becali l-a cerut afară din echipă: „Am avut o discuţie”

Marius Baciu a oferit detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu. Gigi Becali l-a cerut afară din primul 11 al FCSB-ului, după gafele uriaşe comise în „dubla” cu FK Auda din turul doi preliminar de Conference League, pierdută de roş-albaştri cu 3-7, la general.
Marius Baciu a dezvăluit că a discutat cu Ştefan Târnovanu, după eliminarea din cupele europene. Antrenorul a transmis că soarta portarului, în vederea meciului din Liga 1 cu Farul, nu a fost încă decisă, în ciuda declaraţiilor făcute de Gigi Becali.
Ce urmează pentru Ştefan Târnovanu la FCSB: nu pleacă de la echipă
Marius Baciu a fost întrebat şi despre o posibilă plecare a lui Ştefan Târnovanu de la FCSB, în această vară. Antrenorul a transmis că este luată în calcul o astfel de situaţie, mărturisind că rămâne de văzut dacă portarul îşi va pierde sau nu locul de titular.
„S-a discutat mult de Târnovanu. Toată lumea a greșit, ultimul e el vinovat, corect. Toți puteam să facem mai mult. Problema noastră e că n-a fost VAR.
E un portar care e sub contract cu noi, sperăm să-și revină cât mai repede. El a același nivel cu toți jucătorii.
(n.r. va fi titular cu Farul?) Vom vedea ce se va întâmpla până mâine, mai avem două antrenamente. Important e să băgăm jucătorii valizi. Nu mă pot gândi acum la un prim 11.
Am discutat cu toți, am avut și cu Târnovanu o discuție. (n.r. Vrea să plece?) Nu e vorba de a pleca, astea sunt discuțiile noastre. Nu putem discuta de o situație, poate mâine e o decizie să nu apere, vom vedea”, a declarat Marius Baciu, la conferinţa de presă, înainte de FCSB – Farul.
FCSB se va duela cu Farul în etapa a treia a Ligii 1. Roş-albaştrii au victorii pe linie în campionat, reuşind să le învingă pe FC Argeş şi Csikszereda, cu scorul de 2-0.
- Doi jucători importanţi de la Farul, OUT pentru confruntarea cu FCSB. Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău
- „Mă bucur!” Marea schimbare adusă de Daniel Pancu la Rapid! Diferenţa faţă de Costel Gâlcă: „Chiar aveam nevoie”
- Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica. Cum l-a numit pe oficialul de la FCSB, după tensiunile de la echipă
- Fostul portar al FCSB-ului îl apără pe Târnovanu după erorile din dubla cu Auda: „Am fost acolo”
- Marius Baciu și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu antrenorul FCSB-ului după umilința din Europa