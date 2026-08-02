Ce urmează pentru Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce Gigi Becali l-a cerut afară din echipă: „Am avut o discuţie”

Marius Baciu a oferit detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu. Gigi Becali l-a cerut afară din primul 11 al FCSB-ului, după gafele uriaşe comise în „dubla” cu FK Auda din turul doi preliminar de Conference League, pierdută de roş-albaştri cu 3-7, la general.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Baciu a dezvăluit că a discutat cu Ştefan Târnovanu, după eliminarea din cupele europene. Antrenorul a transmis că soarta portarului, în vederea meciului din Liga 1 cu Farul, nu a fost încă decisă, în ciuda declaraţiilor făcute de Gigi Becali.

Ce urmează pentru Ştefan Târnovanu la FCSB: nu pleacă de la echipă

Marius Baciu a fost întrebat şi despre o posibilă plecare a lui Ştefan Târnovanu de la FCSB, în această vară. Antrenorul a transmis că este luată în calcul o astfel de situaţie, mărturisind că rămâne de văzut dacă portarul îşi va pierde sau nu locul de titular.

„S-a discutat mult de Târnovanu. Toată lumea a greșit, ultimul e el vinovat, corect. Toți puteam să facem mai mult. Problema noastră e că n-a fost VAR.

E un portar care e sub contract cu noi, sperăm să-și revină cât mai repede. El a același nivel cu toți jucătorii.