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Ce urmează pentru Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce Gigi Becali l-a cerut afară din echipă: „Am avut o discuţie”

Viviana Moraru Publicat: 2 august 2026, 17:24

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Ce urmează pentru Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce Gigi Becali l-a cerut afară din echipă: „Am avut o discuţie

Gigi Becali, în timpul unei declaraţii de presă / AntenaSport

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Marius Baciu a oferit detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu. Gigi Becali l-a cerut afară din primul 11 al FCSB-ului, după gafele uriaşe comise în „dubla” cu FK Auda din turul doi preliminar de Conference League, pierdută de roş-albaştri cu 3-7, la general.

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Marius Baciu a dezvăluit că a discutat cu Ştefan Târnovanu, după eliminarea din cupele europene. Antrenorul a transmis că soarta portarului, în vederea meciului din Liga 1 cu Farul, nu a fost încă decisă, în ciuda declaraţiilor făcute de Gigi Becali.

Ce urmează pentru Ştefan Târnovanu la FCSB: nu pleacă de la echipă

Marius Baciu a fost întrebat şi despre o posibilă plecare a lui Ştefan Târnovanu de la FCSB, în această vară. Antrenorul a transmis că este luată în calcul o astfel de situaţie, mărturisind că rămâne de văzut dacă portarul îşi va pierde sau nu locul de titular.

„S-a discutat mult de Târnovanu. Toată lumea a greșit, ultimul e el vinovat, corect. Toți puteam să facem mai mult. Problema noastră e că n-a fost VAR.

E un portar care e sub contract cu noi, sperăm să-și revină cât mai repede. El a același nivel cu toți jucătorii.

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(n.r. va fi titular cu Farul?) Vom vedea ce se va întâmpla până mâine, mai avem două antrenamente. Important e să băgăm jucătorii valizi. Nu mă pot gândi acum la un prim 11.

Am discutat cu toți, am avut și cu Târnovanu o discuție. (n.r. Vrea să plece?) Nu e vorba de a pleca, astea sunt discuțiile noastre. Nu putem discuta de o situație, poate mâine e o decizie să nu apere, vom vedea”, a declarat Marius Baciu, la conferinţa de presă, înainte de FCSB – Farul.

FCSB se va duela cu Farul în etapa a treia a Ligii 1. Roş-albaştrii au victorii pe linie în campionat, reuşind să le învingă pe FC Argeş şi Csikszereda, cu scorul de 2-0.

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