Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară - Antena Sport

Universitatea Craiova a reușit să se înțeleagă cu CS Afumați pentru a-l aduce din vară pe Alexandru Iamandache, însă oltenii și-ar fi dorit ca golgheterul din eșalonul secund să vină chiar din iarnă în Bănie. Cu toate acestea, negocierile dintre cele două cluburi privind acest aspect au intrat în impas, după ce formația de Liga a 2-a nu a fost de acord cu banii oferiți de alb-albaștri.

Universitatea Craiova a anunțat zilele trecute că a parafat o mutare pentru vara viitoare, și anume cea a lui Alexandru Iamandache, de la CS Afumați. Oltenii încearcă însă să îl aducă pe jucătorul de 26 de ani încă din această iarnă, dar întâmpină probleme în acest sens.

Iamandache, blocat la CS Afumați

Potrivit celor de la fanatik.ro, Mihai Rotaru a înaintat către formația din eșalonul secund o ofertă de 20.000 de euro pentru a-l aduce pe Iamandache din această perioadă de mercato. Suma respectivă poate ajunge la un total de 50.000 de euro, în cazul în care Universitatea Craiova va deveni campioană la finalul acestui sezon.

Sursa citată anterior notează că CS Afumați nu este deloc de acord cu banii primiți, în ciuda dorinței fotbalistului de bandă care ar fi dispus să vină din iarnă în Bănie. Astfel, la cum arată situația la momentul actual, Iamandache va fi blocat la echipa din liga a doua până în vară, iar de la 1 iulie 2026 v a deveni în mod oficial fotbalistul Universității.

Alexandru Iamandache este golgheterul celor de la CS Afumaţi. După ce problemele medicale i-au dat bătăi de cap sezonul trecut, când a marcat un singur gol în 7 partide, el a ajuns acum la 8 goluri în 17 dueluri din actuala stagiune.