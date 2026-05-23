Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 14:01

Nicuşor Bancu s-a vopsit, după eventul cu Universitatea Craiova! Oltenii devin cetăţeni de onoare ai oraşului
Nicuşor Bancu, la primăria din Craiova / Antena Sport

Nicuşor Bancu a atras toate privirile la primăria Craiovei, acolo unde Liga Olguţa Vasilescu îi va premia pe jucătorii oltenilor. Universitatea Craiova a cucerit eventul în decurs de câteva zile, după ce a câştigat Cupa României şi Liga 1.

În urma acestei performanţe, jucătorii şi antrenorii Universităţii Craiova vor deveni cetăţeni de onoare ai oraşului.

Nicuşor Bancu, nou look! Şi-a vopsit părul în ziua în care oltenii devin cetăţeni de onoare la Craiova

Ajunşi la primărie, Nicuşor Bancu a ieşit în evidenţă. Căpitanul Universităţii Craiova şi-a făcut apariţia cu un nou look. El şi-a vopsit părul albastru. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a ajuns la primărie alături de cele două trofee cucerite sezonul acesta: Cupa României şi Liga 1.

Filipe Coelho, alături de cele două trofee cucerite în 2026 la Craiova / Antena Sport

Doar 24 de jucători din lotul Universităţii Craiova sunt premiaţi de primarul oraşului. Este vorba despre cei care au evoluat în minim 10% din meciurile disputate de olteni în acest sezon.

aurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Silviu Lung, Vasile Mogoș, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Juraj Badelj, Vladimir Screciu, Carlos Mora, Florin Ștefan, Nicușor Bancu, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, Anzor Mekvabishvili, Mihnea Rădulescu, Luca Băsceanu, David Matei, Ștefan Baiaram, Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba și Monday Etim. Din staff, vor fi premiați antrenorul principal Filipe Coelho, antrenorii secunzi Markus Berger și Bruno Romao și antrenorul de portari Daniel Tudor sunt cei care devin cetăţeni de onoare ai Craiovei sâmbătă.

