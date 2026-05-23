Delegaţia din Congo trebuie să se izoleze 21 de zile înainte de Cupa Mondială 2026! Anunţul făcut de Casa Albă

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 14:19

Donald Trump şi Gianni Infantino, în Biroul Oval / Getty Images

Selecţionata congoleză va trebui să se izoleze într-o „bulă” timp de 21 de zile pentru a evita infectarea cu virusul Ebola dacă doreşte să intre în Statele Unite pentru a participa la Cupa Mondială peste mai puţin de o lună, a anunţat, vineri, Casa Albă.

„Am fost foarte clari în privinţa Congo: trebuie să-şi menţină integritatea „bulei” timp de 21 de zile înainte de a putea veni la Houston pe 11 iunie”, a declarat pentru canalul sportiv ESPN Andrew Giuliani, şeful echipei de la Casa Albă responsabile de Cupa Mondială.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Pentru a respecta acest termen, lotul, care se află în prezent într-un cantonament de pregătire în Belgia, trebuia să intre în izolare începând de vineri. „Dacă alte persoane vin (să se alăture echipei), acestea trebuie să aibă o bulă separată de cea a echipei”, a adăugat Giuliani. „Dacă acestea ajung să vină şi una dintre aceste persoane prezintă simptome, aceasta pune în pericol întreaga echipă, care riscă să nu poată participa la acest Campionat Mondial”, a avertizat el.

Într-un comunicat transmis AFP, Giuliani a confirmat că oficialii de la Casa Albă „încurajează echipa să-şi protejeze jucătorii de o expunere inutilă şi să păstreze integritatea bulei sale, pentru a se asigura că va putea participa la turneu”.

Republica Democratică Congo, al cărei cantonament va fi la Houston, în Texas, face parte din Grupa K. Ea va întâlni Portugalia pe 17 iunie la Houston, apoi Columbia pe 23 iunie la Guadalajara (Mexic) şi, în final, Uzbekistanul pe 27 iunie la Atlanta.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declanşat o alertă sanitară internaţională pentru a face faţă celui de-al 17-lea focar de Ebola din estul RDC. OMS consideră că riscul epidemic este „foarte ridicat” la nivel naţional, cu 82 de cazuri confirmate, dintre care şapte decese, într-o ţară în care epidemia „se răspândeşte rapid”, potrivit agenţiei ONU. Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de contagioasă. Temutul virus a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani.

