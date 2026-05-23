Jucătorul lui Arsenal, chemat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială după anunţul lotului final!

Thomas Tuchel, criticat dur pentru convocările făcute în perspectiva Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada şi Mexic, a hotărât să mai cheme un jucător care să cu reprezentativa Angliei la turneul final.
Ethan Nwaneri a fost “convocat” de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială
Mijlocaşul ofensiv al celor de la Arsenal, care a fost împrumutat la Olympique Marseille, a fost ales de Thomas Tuchel pentru a fi parte dintre jucătorii care urmează să meargă peste ocean alături de cei 26 de fotbalişti convocaţi ai Angliei. Tehnicianul neamţ a dorit să le ofere mai multor tineri şanse de a experimenta un turneu final, chiar dacă nu fac parte oficial din lista celor care pot să evolueze pentru reprezentativa albionului, notează Sky Sports.
Iniţial, au fost 3 fotbalişti de câmp, Alex Scott, de la Bournemouth, Rio Ngumoha, de la Liverpool, şi Josh King, de la Fulham, plus portarul Jason Steele, de la Brighton, erau anunţaţi ca fiind cei aleşi pentru a completa delegaţia Angliei pentru Cupa Mondială.
Cu cine se va duela Anglia la Cupa Mondială
Anglia va avea parte de o grupă echilibrată la Campionatul Mondial din 2026, unde va întâlni Croația, Ghana și Panama în Grupa L. Croații rămân adversarul cu cel mai mare pedigree, o echipă care în ultimul deceniu a produs constant surprize la turneele finale și care știe să gestioneze perfect meciurile cu miză. Aceştia au încheiat între primele 4 la ultimele 2 ediţii şi pot face din nou o figură frumoasă.
Programul Angliei în faza grupelor începe cu duelul contra Croației, programat pe 18 iunie 2026, de la ora 02:00 (ora României). Al doilea meci va fi împotriva Ghanei, pe 23 iunie, de la ora 23:00, la Boston, iar ultimul joc din grupă se dispută contra statului Panama, pe 27 iunie, de la ora 00:00, pe stadionul din New York.
Lotul Angliei pentru Cupa Mondială
- Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).
- Fundași: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham).
- Mijlocași: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa).
- Atacanți: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli).
