Vegas Golden Knights a revenit pe final şi are 2-0 cu Colorado! Echipa lui Tortorella, în avantaj înaintea meciurilor de acasă

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 12:37

Jucătorii de la Vegas Golden Knights / Getty Images

Vegas Golden Knights a câştigat cu 3-1 meciul cu numărul 2 al finalei Conferinţei de Vest cu Colorado Avalanche, LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui John Tortorella a marcat toate cele trei goluri în a treia perioadă a jocului de la Denver şi are 2-0 după primele două meciuri disputate în deplasare.

Vegas se află astfel într-o poziţie excelentă, înainte de revenirea în T-Mobile Arena, acolo unde vor avea loc următoarele două partide ale acestei finale de conferinţă.

Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 3-1, în meciul 2 al finalei Conferinţei de Vest

Ross Colton a deschis scorul pentru Colorado Avalanche, cu trei minute înainte de finalul primei reprize. După ce în a doua perioadă nu s-a marcat, Vegas a părut că intră în criză de timp, dar băieţii lui Tortorella au reuşit să înscrie de trei ori în ultimele 10 minute şi 45 de secunde din meci.

Mai întâi, Jack Eichel a înscris din unghi şi a restabilit egalitatea. Două minute mai târziu, după o eroare în apărarea celor de la Avalanche, Barbashev a înscris din pasa lui Eichel şi Vegas a trecut în avantaj.

Colorado a încercat să revină în partidă, iar pe final a scos portarul şi a atacat în şase oameni. Tot Barbashev a înscris, cu poarta goală, cu 63 de secunde înainte de final, stabilind scorul final.

Situaţia nu este plăcută deloc pentru Colorado Avalanche. Nicio echipă nu a mai reuşit până acum să se impună într-o finală de Conferinţă după ce a pierdut primele două meciuri pe teren propriu.

