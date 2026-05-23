Chindia – Farul, LIVE TEXT, 17:30, manşa tur a barajului de promovare/retrogradare. Echipele probabile

Chindia Târgovişte şi Farul Constanţa se întâlnesc în manşa tur a barajului de promovare/retrogradare din Liga 1, iar toate informaţiile le puteţi găsi pe AS.ro în format LIVE TEXT.

Duelul dintre Chindia Târgovişte şi Farul Constanţa va avea loc astăzi, de la ora 17:30. Gazdele au ajuns la baraj datorită faptului că FC Bihor şi Steaua nu au primit licenţa pentru Liga 1, fiind într-o situaţie la care nu se aşteptau, asta pentru că nu se ştia de problema orădenilor la startul play-off-ului din liga secundă. Astfel, în ciuda parcursului dezastruos, cu 8 înfrângeri în 10 meciuri din play-off, echipa din Târgovişte are şansa de a promova în Liga 1.

De cealaltă parte, cei de la Farul Constanţa sunt la polul opus. Formaţia de la malul mării avea nevoie de un egal în ultima rundă de play-out, pe teren propriu, cu deja retrogradata Metaloglobus, însă elevii lui Stoican au pierdut duelul de la Ovidiu, 0-1. Acest rezultat a făcut ca Petrolul să se salveze de la retrogradare şi a trimis-o pe trupa constănţeană la baraj.

Chindia Târgovişte – Farul Constanţa, echipele probabile

Chindia (4-1-4-1): Isvoranu – Martac, Celea, Bilali, Brumă – Doukoure – B. Petre, Doumtsios, Honciu, Popadiuc – D. Florea

Rezerve: M. Contra, I. Roșu, R. Mihai, Sg. Jurj, M. Constantinescu, Pandele, Munoz, R. Necșulescu, Tamași

Antrenor: Nicolae Croitoru

Farul (4-3-3): R. Munteanu – Maftei, Sîrbu, Larie, Furtado – Vână, Dican, Radaslavescu – Tănasă, Alibec, Ișfan

Rezerve: Buzbuchi, Gustavo, Țâru, Banu, Ramalho, I. Cojocaru, Grigoryan, Doicaru, Markovic, G. Iancu, Vojtus

Antrenor: Flavius Stoican

Ce a Stoican înainte de meciul dintre Chindia şi Farul

Flavius Stoican a anunţat reveniri importante pentru Farul înainte de partida cu Chindia.

“Trebuie să fim focusați și să fim conștienți de importanța partidei. Chindia Târgoviște este o echipă foarte bună, care are în componență jucători care au trecut în Superligă. În ceea ce privește evoluția noastră, sper să avem șansă, iar acum sper să spargem și noi gheața.