Cristi Chivu a intrat direct în istoria lui Inter! I-a depăşit pe Giovanni Invernizzi şi Jose Mourinho - Antena Sport

Cristi Chivu zboară spre scudetto alături de Inter, o performanţă care părea greu de realizat înaintea acestui sezon. Românul se află la debutul pe banca nerazzurrilor şi vine după o stagiune terminat extrem de rău pentru clubul de pe Meazza, care a pierdut campionatul în ultima etapă şi a fost spulberat în finala Champions League, 0-5 cu PSG.

Chiar şi în aceste condiţii, stagiunea lui Cristi Chivu este una istorică, de aceea Inter se află la 10 puncte în faţa rivalei Milan, care are însă un meci mai puţin disputat (cu Parma, duminică, 19:00).

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter

Chivu a devenit antrenorul care debutează cu cele mai multe puncte acumulate după primele 26 de etape (64). El i-a depăşit astfel pe Giovanni Invernizzi (63, sezonul 1970-1971) şi pe Jose Mourinho (60, sezonul 2008-2009).

Aceasta este a patra oară în istoria clubului de pe Meazza când Inter acumulează cel puţin 64 de puncte după primele 26 de etape (de când la victorie se acordă 3 puncte). În precedentele trei cazuri, milanezii au şi câştigat titlul, 1988-1989, 2006-2007 și 2023-2024.

Lecce – Inter 0-2

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, pe Lecce, în etapa a 26-a din Serie A.