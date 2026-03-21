Home | Fotbal | Liga 1 | „Nimeni nu știe nimic” MM Stoica spune că Gigi Becali nu-l întreabă pe Rădoi care-i primul 11

„Nimeni nu știe nimic" MM Stoica spune că Gigi Becali nu-l întreabă pe Rădoi care-i primul 11

Sebastian Ujica Publicat: 21 martie 2026, 17:22

Comentarii
Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Venirea lui Mirel Rădoi a schimbat datele problemei la FCSB. Patronul Gigi Becali îi lasă mână liberă în totalitate: nici măcar nu întreabă care sunt deciziile pe care le ia Rădoi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a vorbit la Fanatik despre cum gestionează Mirel Rădoi această situație, iar oficialul celor de la FCSB susține că Rădoi nu dezvăluie nimănui echipa până la momentul în care aceasta trebuie anunțată oficial.

„Nimeni nu știe nimic. Și nici nu punem întrebări. Pentru că e mare lucru, dacă nu o știe Cristi Coste, care știe tot ce se întâmplă la noi, înseamnă că nu o știe nimeni. La un moment dat l-am citit pe Coste și am aflat înainte de la colaboratori că se mai întâmpla câte ceva.

Dacă nu eram obligați să urcăm pe platformă echipa cu 111 minute înainte de fluierul de start, probabil ședința era la stadion.

Nu sunt probleme. Ieri (nr vineri) nu am vorbit după meci. Pentru că eu de la ora 21:00 nu mai răspund la telefon, nici la mesaje, la nimic. Nu mai răspund. Am ascultare și de la ora 21:00 am telefonul la sertar” a spus Mihai Stoica.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
