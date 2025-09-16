"Nimic nu e întâmplător". Cum a descris-o Florin Prunea pe Dinamo, după ce "câinii" au revenit pe podiumul Ligii 1 - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo, la finalul meciului cu Petrolul/ Sport Pictures

Florin Prunea a tras concluziile, după ce Dinamo a învins-o categoric pe Petrolul, scor 3-0, şi a revenit pe podiumul Ligii 1. Fostul internaţional s-a declarat încântat de jocul prestat de formaţia lui Zeljko Kopic.

Cătălin Cîrjan, Danny Armstrong şi Maxime Sivis au marcat în victoria lui Dinamo de pe arena “Ilie Oană” din Ploieşti. “Câinii” au ajuns la şase meciuri consecutive fără eşec.

Cum a descris-o Florin Prunea pe Dinamo, după ce “câinii” au revenit pe podiumul Ligii 1

La finalul meciului, Florin Prunea a descris-o pe Dinamo ca fiind “o echipă puternică”, care arată forţă în timpul meciurilor. El a subliniat că pauza datorată meciurilor naţionalelor le-a prins “câinilor”, ţinând cont de victoria fără emoţii obţinută cu Petrolul.

“Dinamo arată încredere, este o echipă puternică. Dinamo a arătat forță. Această întrerupere le-a prins bine.

Am vorbit cu Zeljko Kopic și a făcut exact ce mi-a spus. Omul chiar știe ce face. Nimic nu e întâmplător”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după Petrolul – Dinamo 0-3.