Nu vrea să audă de FCSB! Un nume important refuză să lucreze cu Gigi Becali: “Nu suntem compatibili”. Ce sfat i-a dat

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 20:30

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali trebuie să găsească un antrenor pentru finalul sezonului la FCSB, după ce Mirel Rădoi a plecat de la echipă şi a semnat cu Gaziantep. Elias Charalambous, predecesorul lui Rădoi, a fost primul contactat de Mihai Stoica, dar antrenorul cipriot, care şi-a dat demisia în urmă cu mai puţin de două luni, a refuzat să revină.

Cu câteva etape rămase din play-out şi cu obiectivul clar, calificarea în preliminariile Conference League, FCSB pare că este într-o cursă contracronometru pentru găsirea unui antrenor, chiar dacă Gigi Becali a anunţat că nu va mai proceda ca în trecut şi nu se va mai grăbi atunci când va numi un antrenor pe banca echipei.

Adrian Mutu nu vrea să meargă la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Îi spun să ia un român, dar nu pe mine”

Mai multe nume de antrenori s-au vehiculat în ultimele zile, printre care şi cel al lui Adrian Mutu. Fost antrenor la echipe precum Rapid, CFR Cluj, FCU Craiova sau Petrolul Ploieşti, dar şi la echipa naţională de tineret a României, “Briliantul” a avut un mesaj categoric.

Adrian Mutu nu vrea să meargă la FCSB, susţinând că nu este compatibil cu Gigi Becali. Cu toate acestea, fostul atacant al naţionalei României a avut un sfat pentru patronul FCSB-ului: să meargă pe mâna unui antrenor român:

“Eu nu i-am zis degeaba lui Gigi să ia un român, să îl facă campion. Îi spun să ia un român, dar nu pe mine. Eu nu m-aș duce acolo. Nu suntem compatabili, ca să încheiem tot”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

