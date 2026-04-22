Mirel Rădoi, zâmbet larg pe față la primul antrenament la Gaziantep! Cum a fost surprins tehnicianul plecat de la FCSB

Mirel Rădoi a plecat după doar cinci meciuri pe banca celor de la FCSB, tehnicianul român fiind convins de proiectul prezentat de către turcii de la Gaziantep.

Miercuri, fostul antrenor al campioanei României a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă și tot în aceeași zi a condus și primul antrenament la noua sa echipă.

Mirel Rădoi, primul antrenament alături de Gaziantep

Mirel Rădoi se află la prima aventură europeană în afara României, fiind prezentat oficial de către turcii de la Gaziantep, echipă clasată pe locul 10 în campionat, cu patru etape înainte de finalul sezonului.

Pe contul de X al grupării din Superliga Turciei, au apărut și imagini de la primul antrenament din ”Era Mirel Rădoi”. Românul a fost surprins cu un zâmbet larg pe față.