Al Nassr – Al Ahli Doha se joacă ACUM. Cristiano Ronaldo luptă pentru finala Ligii Campionilor Asiei 2

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 19:00

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Al Nassr şi Al Ahli Doha se întâlnesc miercuri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY, în semifinalele Ligii Campionilor Asiei 2. Câştigătoarea acestei partide va juca împotriva celor de la G-Osaka în finală.

Ambele echipe au trecut fără prea multe emoţii de sferturile de finală. Al Nassr s-a impus cu 4-0 în meciul cu Al Wasl, în timp ce Al Ahli Doha a învins-o pe Al Hussein cu 3-1.

Min. 45+8: GOL! Coman face dubla înainte de pauză.

Min. 23: GOL! Angelo o aduce pe Al Nassr în avantaj.

Min. 13: GOL! Al Nassr reacționează rapid și restabilește egalitatea prin Kingsley Coman.

Min. 11: GOL! Oaspeții deschid scorul prin Yansane, care finalizează superb o acțiune personală.

Min. 7: Penalty ratat! Julian Draxler ratează de la punctul cu var și trimite în brațele portarului advers.

Min. 1: A început meciul.

Al Nassr are o formă excelentă, câştigând toate meciurile disputate începând cu data de 17 ianuarie. După seria de trei înfrângeri la rând din primele zile ale anului, din campionat, Al Nassr a câştigat 18 meciuri la rând.

De partea cealaltă, Al Ahli Doha are şi ea o formă recentă bună. Nu a mai pierdut din luna februarie şi are cinci meciuri fără înfrângere (trei victorii şi două remize).

Echipele de start:

  • Al Nassr: Bento – Bousi, Simakan, Al Amri, Martinez – Coman, Brozovic, Angelo, Mane – Joao Felix, Ronaldo
  • Al Ahli Doha: Badredlin – Tihi, Troost-Ekong, Amraoui, Vlap – Diallo, Fettouhi – Yansane, Doumbouya, Draxler – Exposito
