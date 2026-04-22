Al Nassr – Al Ahli Doha se joacă ACUM. Cristiano Ronaldo luptă pentru finala Ligii Campionilor Asiei 2

Al Nassr şi Al Ahli Doha se întâlnesc miercuri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY, în semifinalele Ligii Campionilor Asiei 2. Câştigătoarea acestei partide va juca împotriva celor de la G-Osaka în finală.
Ambele echipe au trecut fără prea multe emoţii de sferturile de finală. Al Nassr s-a impus cu 4-0 în meciul cu Al Wasl, în timp ce Al Ahli Doha a învins-o pe Al Hussein cu 3-1.
Al Nassr – Al Ahli Doha LIVE VIDEO
Min. 45+8: GOL! Coman face dubla înainte de pauză.
Min. 23: GOL! Angelo o aduce pe Al Nassr în avantaj.
Min. 13: GOL! Al Nassr reacționează rapid și restabilește egalitatea prin Kingsley Coman.
Min. 11: GOL! Oaspeții deschid scorul prin Yansane, care finalizează superb o acțiune personală.
Min. 7: Penalty ratat! Julian Draxler ratează de la punctul cu var și trimite în brațele portarului advers.
Min. 1: A început meciul.
Al Nassr are o formă excelentă, câştigând toate meciurile disputate începând cu data de 17 ianuarie. După seria de trei înfrângeri la rând din primele zile ale anului, din campionat, Al Nassr a câştigat 18 meciuri la rând.
De partea cealaltă, Al Ahli Doha are şi ea o formă recentă bună. Nu a mai pierdut din luna februarie şi are cinci meciuri fără înfrângere (trei victorii şi două remize).
Echipele de start:
- Al Nassr: Bento – Bousi, Simakan, Al Amri, Martinez – Coman, Brozovic, Angelo, Mane – Joao Felix, Ronaldo
- Al Ahli Doha: Badredlin – Tihi, Troost-Ekong, Amraoui, Vlap – Diallo, Fettouhi – Yansane, Doumbouya, Draxler – Exposito
