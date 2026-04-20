Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”

Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB este Ilie Poenaru. Rămas liber de contract după despărţirea de Chindia, i-a transmis un mesaj direct lui Gigi Becali.
Antrenorul a dezvăluit că e dispus să o antreneze pe FCSB, după experienţele din ultimii ani. Poenaru a transmis că a mai negociat cu Gigi Becali şi în trecut pentru a-i prelua pe roş-albaştri, însă nu a ajuns la o înţelegere cu patronul campioanei.
Ilie Poenaru s-a declarat onorat de faptul că ar putea fi luat în calcul de Gigi Becali, pentru banca FCSB-ului. Acesta a transmis că relaţia cu patronul roş-albaştrilor poate fi una bună, din discuţiile avute cu acesta în trecut.
“Nu știu nimic. Nu m-a sunat nimeni. Sunt surprins, dar și mândru că sunt pe o listă, nu contează al câtelea sunt. FCSB este cel mai mare club din România. În trecut, am mai avut discuții cu domnul Becali, dar nu am ajuns la un numitor comun.
Pentru mine, înseamnă ceva și mă motivează. În decursul acestor ani și faptul că am fost la cluburi care nu sunt la nivelul FCSB-ului, am întâlnit diverse probleme și m-am maturizat. Am ajuns la un echilibru foarte mare și sunt pregătit pentru orice. Înseamnă că am realizat ceva la echipele unde am fost, performanțe mai mari sau mai mici. Dacă ar fi să fie, da, aș spune da. De ce nu?
Ai toate condițiile posibile și nu mai vorbim de lotul avut la dispoziție. Aș vrea să văd cum sunt și eu ca nivel și cum este să antrenezi un alt gen de jucători. Preiunea nu este o problemă pentru mine, îmi place. Nu ai motivație acolo unde nu este presiune. Eu sunt un antrenor care pleacă singur unde lucrurile nu merg, nu aștept să fiu dat afară.
Despre relația cu Gigi Becali, eu cred că prin comunicare se poate rezolva totul. În trecut, am fost la o discuție destul de lungă la dânsul la palat și chiar a fost foarte echilibrat. Prin discuții și argumente solide poate fi o relație normală“, a declarat Ilie Poenaru, conform digisport.ro.
Mirel Rădoi se pregăteşte de plecarea de la FCSB, el ajungând la un acord cu Gaziantep, echipă clasată pe locul 11 în Turcia. Antrenorul îşi va încheia al doilea mandat pe banca roş-albaştrilor după meciul cu Farul de azi, din etapa a cincea a play-out-ului.
