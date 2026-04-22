A sărit în apărarea lui Vlad Ciricheș, după ce a fost ironizat de Gigi Becali: „Nu jignești așa un jucător!”

Vlad Chiricheș și-a încheiat cel mai probabil aventura la FCSB, după ce mijlocașul a suferit o accidentare care l-a scos din circuit pentru tot restul sezonului, cât se mai află sub contract cu gruparea roș-albastră.
Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza nici după partida câștigată de campioana României pe terenul Farului, însă a fost imediat contrat de un apropiat al fotbalistului.
„Cine i-a făcut contractul, nu Becali?”
Vlad Chiricheș mai are contract cu FCSB până la finalul acestui sezon, iar Mihai Stoica a confirmat că acesta va părăsi gruparea roș-albastră, el fiind accidentat destul de serios la partida cu Farul Constanța.
Bogdan Apostu, agent FIFA și apropiat al fotbalistului, a venit cu o replică pe măsură la adresa lui Gigi Becali, care și-a ironizat iarăși jucătorul, în ciuda unei evoluții solide.
„Chiri e un băiat admirabil, nu cred că a făcut vreodată probleme cuiva. Nu îl înțeleg pe domnul Becali. Mai are o lună de contract. E prea puțin important dacă mai poate sau nu mai poate.
Nu jignești un jucător pe care ai luat 10 milioane de euro! Cine i-a făcut contractul, nu Becali? Atunci despre ce vorbim? Din ce știu eu, FCSB a tras de Chiricheș să se întoarcă, nu invers.
Cred că Vlad Chiricheș e un jucător care nu merită să fie jignit în acest mod. În plus, m-am uitat și eu la meciuri. N-a fost atât de slab, să fim serioși. A fost un jucător cu o prestație în media echipei, nu a fost dezastruos. N-are nicio vină, săracul.
E Vlad Chiricheș, fost căpitan al echipei naționale, 78 de selecții. Ai luat 10 milioane de euro pe el. Nu jignești așa un jucător!”, a declarat Bogdan Apostu, potrivit gsp.ro.
