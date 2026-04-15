Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor

Dan Roșu Publicat: 15 aprilie 2026, 8:19

Costel Gâlcă are şanse infime să continue pe banca Rapidului şi în stagiunea viitoare, după rezultatele din ultima perioadă şi în urma jocului slab prestat de giuleşteni în mai multe perioade ale acestui sezon.

Dan Şucu şi-a făcut deja o listă cu posibili înlocuitori, iar favoritul omului cu banii de la Rapid este antrenorul care a uimit pe toată lumea în acest sezon.

Daniel Pancu, primul pe lista Rapidului

Conform fanatik.ro, conducerea Rapidului îl vrea neapărat pe Daniel Pancu, cel considerat potrivit pentru a aduce echipa în lupta pentru titlu, mai ales dacă ţinem cont de minunile făcute la CFR în această campanie.

Pentru Daniel Pancu, acesta ar fi al doilea mandat la echipa sa de suflet. El a mai condus Rapidul în perioada 2018-2020, înainte să ajungă la Poli Iaşi.

Ca jucător, Pancu a debutat în 1997 pe Giuleşti şi a câştigat 4 trofee alături de Rapid, un titlu şi 3 Cupe ale României.

Tensiuni la Rapid

Situaţia de la Rapid este una tensionată. După 4 etape din play-off, giuleştenii sunt pe locul 3, cu 32 de puncte, la 7 puncte în spatele liderului U Cluj. Craiova e pe 2, cu 36 de puncte.

După egalul de pe teren propriu cu FC Argeş, 0-0, căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a trimis “săgeţi” spre Costel Gâlcă, afirmând că nu joacă într-o poziţie care să-l avantajeze.

