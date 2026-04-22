Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata”

“Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata”

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 20:06

Comentarii
Gigi Becali a confirmat că a fost refuzat de Elias Charalambous. Antrenorul cipriot a fost sunat de Mihai Stoica, după ce Mirel Rădoi a decis să plece de la echipă. Fostul selecţioner a stat doar cinci meciuri pe banca roş-albaştrilor în al doilea său mandat, înainte să semneze cu Gaziantep.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Charalambous, predecesorul lui Rădoi la FCSB, nu a dorit să revină la echipa de la care a demisionat. Astfel, Gigi Becali a anunţat că răbdarea va fi cuvântul de ordine la echipă şi că nu se va mai grăbi să numească un antrenor la echipă.

Becali a recunoscut că şi-ar dori un antrenor ortodox la echipă, dar va accepta orice persoană atâta timp cât echipa va reveni în top:

“A refuzat (n.r. Charalambous). A zis MM că nu și gata, ce să fac? Stau acum… Hai noroc! Ce să facem? Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare, răbdare.

Răbdare până când o să-i bat iar pe toți cum i-am bătut până acum. O să-i bat încontinuu și iar mă calific. Recunosc că sunt în groapă, dar când voi ieși din groapă…

Reclamă
Reclamă

Nu știu cine e, MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. 20! Și români, și străini. Sunt vreo doi-trei la care ne gândim. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare. MM așa vrea (n.r. antrenor străin).

Recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
