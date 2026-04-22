Elias Charalambous nu vine la FCSB! Cipriotul, răspuns clar pentru Gigi Becali

FCSB este în căutarea unui antrenor după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia pentru a semna cu turcii de la Gaziantep. Deși s-a vorbit mult despre revenirea lui Elias Charalambous, se pare că acest scenariu este unul imposibil.

Tehnicianul care a scris istorie alături de campioana din România a refuzat să revină la gruparea roș-albastră în acest final de sezon, lucru care dă planurile lui Gigi Becali peste cap.

Elias Charalambous a refuzat să revină la FCSB

Elias Charalambous a plecat de pe banca celor de la FCSB, după ce campioana României a ratat prezența în play-off. Mirel Rădoi a fost adus pentru a duce echipa în Conference League, dar tehnicianul a părăsit și el gruparea roș-albastră după doar cinci jocuri.

Rădoi a acceptat oferta celor de la Gaziantep și a fost prezentat deja oficial la formația din Superliga Turciei. Potrivit fanatik.ro, negocierile dintre FCSB și Elias Charalambous au picat din start.

Potrivit sursei citate, antrenorul cipriot exclude o revenire la campioana din Liga 1, ceea ce face și mai dificilă situația de la echipă. Mihai Stoica a anunțat zilele acestea că ar vrea tot un străin la FCSB.