Elias Charalambous nu vine la FCSB! Cipriotul, răspuns clar pentru Gigi Becali

FCSB este în căutarea unui antrenor după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia pentru a semna cu turcii de la Gaziantep. Deși s-a vorbit mult despre revenirea lui Elias Charalambous, se pare că acest scenariu este unul imposibil.
Tehnicianul care a scris istorie alături de campioana din România a refuzat să revină la gruparea roș-albastră în acest final de sezon, lucru care dă planurile lui Gigi Becali peste cap.
Elias Charalambous a refuzat să revină la FCSB
Elias Charalambous a plecat de pe banca celor de la FCSB, după ce campioana României a ratat prezența în play-off. Mirel Rădoi a fost adus pentru a duce echipa în Conference League, dar tehnicianul a părăsit și el gruparea roș-albastră după doar cinci jocuri.
Rădoi a acceptat oferta celor de la Gaziantep și a fost prezentat deja oficial la formația din Superliga Turciei. Potrivit fanatik.ro, negocierile dintre FCSB și Elias Charalambous au picat din start.
Potrivit sursei citate, antrenorul cipriot exclude o revenire la campioana din Liga 1, ceea ce face și mai dificilă situația de la echipă. Mihai Stoica a anunțat zilele acestea că ar vrea tot un străin la FCSB.
- “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata”
- A sărit în apărarea lui Vlad Ciricheș, după ce a fost ironizat de Gigi Becali: „Nu jignești așa un jucător!”
- Decizie importantă a conducerii Hermannstadt, după ce doi jucători au depus memorii și au refuzat să se antreneze
- El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1
- Veste excelentă pentru Univ. Craiova! Ce decizie a luat Comisia de Disciplină, după bannerele rasiste de la meciul cu Rapid