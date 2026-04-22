Decizie importantă a conducerii Hermannstadt, după ce doi jucători au depus memorii și au refuzat să se antreneze

Daniel Işvanca Publicat: 22 aprilie 2026, 18:17

Decizie importantă a conducerii Hermannstadt, după ce doi jucători au depus memorii și au refuzat să se antreneze

Dorinel Munteanu / Sportpictures

Hermannstadt se află într-o situație critică, atât din punct de vedere sportiv, dar mai ales din punct de vedere financiar. Clubul antrenat în prezent de Dorinel Munteanu se luptă pentru evitarea retrogradării, iar jucătorii nu au primit niciun salariu pe anul 2026.

Conducerea a luat o decizie importantă înaintea partidei cu Csikszereda, din cadrul etapei a șasea de play-out. Sibienii se află pe loc de baraj, la egalitate cu Unirea Slobozia.

Conducerea Hermannstadt-ului a virat un salariu restant către jucători

Hermannstadt are mari emoții în ceea ce privește menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc, formația antrenată de Dorinel Munteanu fiind pe loc de baraj înaintea confruntării cu Csikszereda.

Doi jucători și-au depus memorii după ce nu s-a virat niciun salariu pe anul curent și au refuzat să se mai antreneze. Conducerea s-a mișcat rapid și a virat un salariu restant către jucători, anunță sport.ro.

Clubul mai are de plătit salariile pe februarie, martie și aprilie și se fac eforturi uriașe pentru ca echipa să nu ajungă într-un colaps financiar, mai ales că are șanse să pice chiar și în Liga 2.

