Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Croitoru, un car de nervi după Botoșani – Voluntari 2-2: „Astea se învață la 7 ani!”

Marius Croitoru, un car de nervi după Botoșani – Voluntari 2-2: „Astea se învață la 7 ani!”

Alex Ioniță Publicat: 17 iulie 2026, 21:30

Comentarii
Marius Croitoru, un car de nervi după Botoșani – Voluntari 2-2: Astea se învață la 7 ani!”

Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Marius Croitoru nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului Botoșani – Voluntari 2-2. Acesta și-a criticat în termeni duri jucătorii care au dezamăgit în cadrul partidei din prima etapă a noului sezon de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Croitoru a vorbit despre autogolul lui Diarra, dar și despre ratarea uluitoare a lui Markovic, din momentele de final ale duelului de la Voluntari.

Ce a spus Marius Croitoru după Voluntari – Botoșani 2-2

„Sunt stări care mă încearcă în momentul acesta, și de supărare, și de fericire. Sunt fericit că am debutat cu dreptul, un egal în deplasare. E clar că mai sunt lucruri de reglat. Am avut jucători care au venit pe parcurs, alții vor veni săptămâna viitoare.

(n.r. despre autogolul lui Diarra) Normal, astea se învață la 7 ani, 7-10-11 ani, să te poziționezi să nu treacă mingea printre tine și poartă. Să nu te prindă niciodată în poziția aia, cu fața către poartă. Una peste alta, este un punct muncit, un punct luat la o echipă bună. Trebuie să luăm lucrurile pozitive din acest meci, atitudinea jucătorilor pe o căldură infernală.

(n.r. despre ratarea lui Markovic) Fac parte din bagajul lui astfel de momente. El știe cum tratează anumite momente din meci și din viața lui. Trebuie să înțeleagă că eu am mare încredere în el. Nu se pune problema să mă dezic de el. La fel de bine trebuie să înțeleagă și el, că a făcut o vârstă, că a ajuns la 25 de ani. Eu stau lângă el necondiționat. Nu pot să spun că mă supăr pe el, preferam să execute și el.

Reclamă
Reclamă

În ultimii 10-15 ani el și Alibec sunt singurii care nu au fost la randament maxim, dar foarte talentați. Nimeni nu poate să-l pună pe picioare, dacă el nu vrea. Dacă el nu înțelege că astfel de lucruri îl trag în jos, nimeni nu-l va ajuta. Mă bucur că a reintrat, a depus efort. El a avut o accidentare, a fost pe bancă 70-80% din perioada de pregătire. Nu mă deranjează un jucător care ratează, mă deranjează alte lucruri”, a spus Marius Croitoru, la digisport.ro.

FC Voluntari – FC Botoșani 2-2

Sezonul 2026/2027 a început, iar FC Voluntari a primit vizita celor de la FC Botoșani, în primul meci al sezonului. Ilfovenii au trăit periculos partida și au egalat pe final, scorul final fiind 2-2.

Formația antrenată de Florin Pîrvu scoate astfel un punct important în primul joc pe prima scenă a fotbalului românesc, după o pauză de doi ani.

Terasele de lux de pe litoral s-au extins ilegal și cu 1.000 de metri. Au 5 zile să facă demolărileTerasele de lux de pe litoral s-au extins ilegal și cu 1.000 de metri. Au 5 zile să facă demolările
Reclamă

Cum au arătat echipele de start:

FC Voluntari (4-4-2): Jurhar – Schieb, R. Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu – Mamic, Cvek, I. Gheorghe, Guțea – Babic, M. Roman. Rezerve: Chioveanu, Haruț, Merloi, Haita, Kiki, Onisa, Petculescu, M. Ștefan, D. Toma, Vencu. Antrenor: Florin Pîrvu

FC Botoșani (4-3-3): Anestis – Ilaș, Miron, M. Diarra, Creț – Papa, Bordeianu, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Mailat. Rezerve: Gurău, Diaw, Petro, Sadiku, Sorodoc, D. Ștefan, Limas, Țigănașu, Bodișteanu, Markovic. Antrenor: Marius Croitoru

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul în care istoria prinde viață. Vizitatorii devin cavaleri și descoperă meșteșugurile de altădată
Observator
Satul în care istoria prinde viață. Vizitatorii devin cavaleri și descoperă meșteșugurile de altădată
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale
Fanatik.ro
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale
23:30

FCSB – FC Argeș 2-0. Victorie solidă pentru echipa lui Marius Baciu
23:04

„Mă voi retrage”. Decizie radicală luată de titularul Spaniei, înaintea finalei cu Argentina de la Mondial
22:46

Gigi Becali nu a avut răbdare cu Dennis Politic! Jucătorul, schimbat la pauză în FCSB – FC Argeș
22:35

Octavian Popescu, repriză de vis cu FC Argeș! Assist și penalty obținut de fotbalistul lui Marius Baciu
22:06

Daniel Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului în noul sezon! Gestul făcut de atacant după reuşita de senzaţie
21:58

„Cum poţi aşa ceva?” Basarab Panduru a rămas „mască”, după ratarea monumentală a lui Jovan Markovic. Cum a reacţionat jucătorul
Vezi toate știrile
1 Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze 2 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 3 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 4 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 5 Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul 6 VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri!
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţiaGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze