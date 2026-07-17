Marius Croitoru, un car de nervi după Botoșani – Voluntari 2-2: „Astea se învață la 7 ani!”

Marius Croitoru nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului Botoșani – Voluntari 2-2. Acesta și-a criticat în termeni duri jucătorii care au dezamăgit în cadrul partidei din prima etapă a noului sezon de Liga 1.

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Marius Croitoru a vorbit despre autogolul lui Diarra, dar și despre ratarea uluitoare a lui Markovic, din momentele de final ale duelului de la Voluntari.

Ce a spus Marius Croitoru după Voluntari – Botoșani 2-2

„Sunt stări care mă încearcă în momentul acesta, și de supărare, și de fericire. Sunt fericit că am debutat cu dreptul, un egal în deplasare. E clar că mai sunt lucruri de reglat. Am avut jucători care au venit pe parcurs, alții vor veni săptămâna viitoare.

(n.r. despre autogolul lui Diarra) Normal, astea se învață la 7 ani, 7-10-11 ani, să te poziționezi să nu treacă mingea printre tine și poartă. Să nu te prindă niciodată în poziția aia, cu fața către poartă. Una peste alta, este un punct muncit, un punct luat la o echipă bună. Trebuie să luăm lucrurile pozitive din acest meci, atitudinea jucătorilor pe o căldură infernală.

(n.r. despre ratarea lui Markovic) Fac parte din bagajul lui astfel de momente. El știe cum tratează anumite momente din meci și din viața lui. Trebuie să înțeleagă că eu am mare încredere în el. Nu se pune problema să mă dezic de el. La fel de bine trebuie să înțeleagă și el, că a făcut o vârstă, că a ajuns la 25 de ani. Eu stau lângă el necondiționat. Nu pot să spun că mă supăr pe el, preferam să execute și el.