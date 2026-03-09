Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oficial. Nou antrenor la FC Botoşani, a condus astăzi primul antrenament. Iftime: "Să stabilizeze echipa" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Oficial. Nou antrenor la FC Botoşani, a condus astăzi primul antrenament. Iftime: “Să stabilizeze echipa”

Oficial. Nou antrenor la FC Botoşani, a condus astăzi primul antrenament. Iftime: “Să stabilizeze echipa”

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 11:51

Comentarii
Oficial. Nou antrenor la FC Botoşani, a condus astăzi primul antrenament. Iftime: Să stabilizeze echipa

Valeriu Iftime / Sport Pictures

Marius Croitoru este începând de astăzi noul antrenor al celor de la FC Botoșani. Acesta i-a luat locul lui Leo Grozavu, iar tehnicianul a condus primul antrenament în această dimineață, anunţă btonline.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns la stadion în jurul orei 10.30, antrenorul a ținut o ședință în vestiar, fiind prezentat jucătorilor de către unul dintre acționarii echipei, Petrică Parfenov.

Despre numirea lui Marius Croitoru la echipă, dar şi despre ce obiectiv are, a vorbit şi patronul Valeriu Iftime.

“Dacă îmi doresc să jucăm barajul pentru Conference League? Hai să așteptăm să văd cum vom juca în următoarele meciuri cu Marius Croitoru la echipă, iar apoi voi vorbi dacă este cazul și despre barajul pentru Conference League. Momentan, noi suntem într-o cădere continuă, iar jocul nostru arată rău de tot. De asta ne-am și despărțit de Leo Grozavu. În ultimele meciuri ne-au tot bătut echipe care se luptă pentru salvarea de la retrogradare, iar mie îmi e teamă să nu ajungem și noi în acea zonă și în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Momentan, aștept de la Marius Croitoru ca el să stabilizeze cumva echipa și să oprească picajul ăsta în care ne aflăm de câteva meciuri. Punctele s-au înjumătățit, iar mie îmi este teamă să nu ajung să mă lupt din nou pentru salvarea de la retrogradare. Însă, am încredere că Marius Croitoru va pune lucrurile la punct. El știe foarte bine lotul nostru de aici și știe cu ce se mănâncă activitatea de aici, de la FC Botoșani. Marius are avantajul că acum deține și licența PRO, iar lumea nu o să mai stea cu ochii pe el, așa cum se întâmpla în trecut. Nu uitați că toți stăteau cu ochii pe el ca să nu se ridice și să dea vreo indicație”, a delcarat Valeriu Iftime, conform prosport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Observator
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
11:49
VIDEOTampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare
11:43
Gigi Becali, întâlnire decisivă cu Mirel Rădoi: “Trebuie să mă consult la căpăţână!” Obiectivul la FCSB
11:18
Adi Ilie critică deja strategia lui Gigi Becali: “Mirel Rădoi, două luni? Prea puțin! Totul este făcut pe grabă”
11:00
Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan
10:46
VIDEOImagini şocante în Brazilia! 23 de cartonaşe roşii, după ce jucătorii şi-au cărat pumni şi picioare pe teren
10:31
VideoJose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 6 Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor