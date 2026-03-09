Oficial. Nou antrenor la FC Botoşani, a condus astăzi primul antrenament. Iftime: "Să stabilizeze echipa" - Antena Sport

Marius Croitoru este începând de astăzi noul antrenor al celor de la FC Botoșani. Acesta i-a luat locul lui Leo Grozavu, iar tehnicianul a condus primul antrenament în această dimineață, anunţă btonline.ro.

Ajuns la stadion în jurul orei 10.30, antrenorul a ținut o ședință în vestiar, fiind prezentat jucătorilor de către unul dintre acționarii echipei, Petrică Parfenov.

Despre numirea lui Marius Croitoru la echipă, dar şi despre ce obiectiv are, a vorbit şi patronul Valeriu Iftime.

“Dacă îmi doresc să jucăm barajul pentru Conference League? Hai să așteptăm să văd cum vom juca în următoarele meciuri cu Marius Croitoru la echipă, iar apoi voi vorbi dacă este cazul și despre barajul pentru Conference League. Momentan, noi suntem într-o cădere continuă, iar jocul nostru arată rău de tot. De asta ne-am și despărțit de Leo Grozavu. În ultimele meciuri ne-au tot bătut echipe care se luptă pentru salvarea de la retrogradare, iar mie îmi e teamă să nu ajungem și noi în acea zonă și în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Momentan, aștept de la Marius Croitoru ca el să stabilizeze cumva echipa și să oprească picajul ăsta în care ne aflăm de câteva meciuri. Punctele s-au înjumătățit, iar mie îmi este teamă să nu ajung să mă lupt din nou pentru salvarea de la retrogradare. Însă, am încredere că Marius Croitoru va pune lucrurile la punct. El știe foarte bine lotul nostru de aici și știe cu ce se mănâncă activitatea de aici, de la FC Botoșani. Marius are avantajul că acum deține și licența PRO, iar lumea nu o să mai stea cu ochii pe el, așa cum se întâmpla în trecut. Nu uitați că toți stăteau cu ochii pe el ca să nu se ridice și să dea vreo indicație”, a delcarat Valeriu Iftime, conform prosport.ro.